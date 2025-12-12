Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mü? TRT 1 Taşacak Bu Deniz 10. bölümde neler olacak?

Kadraj Galeri Kadraj İkon Taşacak Bu Deniz’de fırtına kopuyor! Esme ölüyor mü? İşte Eleni ve Esme’yi bekleyen büyük tehlike

Taşacak Bu Deniz’de fırtına kopuyor! Esme ölüyor mü? İşte Eleni ve Esme’yi bekleyen büyük tehlike

Koçari ve Furtuna köyleri arasında geçen Esme ile Adil'in dramatik öyküsünü işleyen dizinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, 'Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu?' sorusuna yanıt ararken son gelişmeler merak ediliyor. İşte Eleni ve Esme'yi bekleyen büyük tehlike!

Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:34
Şerif'in gerçek yüzünü öğrenen Adil, öfkesine hakim olamaz ve Furtunalıların konağını havaya uçurur. Ancak patlamanın yaşandığı anlarda Esme'nin içeride olduğunu ve Eleni'nin kızları olduğu gerçeğini tam o sırada öğrendiğini bilmemektedir.

TAŞACAK BU DENİZ'DE HERKESİ ŞOK EDEN GELİŞMELER

"Taşacak Bu Deniz"de fırtına giderek büyürken, izleyicinin kafasında tek bir soru dolaşıyor Esme ölüyor mu? TRT 1'de bu akşam yayınlanacak olan 10. bölümünde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ ESME ÖLÜYOR MÜ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde Esme'nin 10. bölümde vurulacağı yönündeki iddialar izleyiciyi heyecanlandırdı. Ancak yapımın ana karakterlerinden biri olan Esme'nin senaryodan tamamen çıkarılacağı pek olası görünmüyor.

Eleni'nin kızı olduğunu öğrenen Esme'nin bu büyük sırrı Adil'e açıklamasıyla dizide dengelerin nasıl değişeceği ise şimdiden merak konusu.

DENİZ BAYSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Oyuncu Deniz Baysal'ın canlandırdığı Esme karakterinin yeni bölümde vurulma ihtimali akıllarda soru işareti yarattı. Ancak Baysal'ın projeden ayrılacağına dair ne oyuncudan ne de yapım ekibinden herhangi bir resmi açıklama bulunuyor.