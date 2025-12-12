Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mü? TRT 1 Taşacak Bu Deniz 10. bölümde neler olacak?

Kadraj
Taşacak Bu Deniz’de fırtına kopuyor! Esme ölüyor mü? İşte Eleni ve Esme’yi bekleyen büyük tehlike
Koçari ve Furtuna köyleri arasında geçen Esme ile Adil'in dramatik öyküsünü işleyen dizinin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İzleyiciler, 'Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu?' sorusuna yanıt ararken son gelişmeler merak ediliyor. İşte Eleni ve Esme'yi bekleyen büyük tehlike!
Giriş Tarihi: 12.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:34