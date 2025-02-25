Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı, ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Başvurular Ne Zaman Başayacak?

Başvuru tarihleri ve sürecin nasıl işleyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde detayları paylaşması bekleniyor.