Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadrolar belli oldu mu?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından birçok vatandaş, alım süreciyle ilgili detayları merak etmeye başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları belli oldu mu? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 13:14 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 13:16