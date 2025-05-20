Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla kamu istihdamına büyük bir katkı sunmaya hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın yaptığı son dakika açıklamasına göre toplamda 8.500 personel alımı yapılacak. Kadro dağılımı ve başvuru süreci merakla beklenirken alım yapılacak pozisyonlar da netleşti. Peki başvurular ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:22
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, istihdam seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın duyurduğu 8.500 kişilik dev personel alımı, kamu istihdamına güçlü bir katkı sunacak. Orman yangınlarıyla mücadeleden teknik mühendislik kadrolarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan alımlara dair detaylar merakla bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Bakan Yumaklı Açıkladı: "8500 Yeni Ekip Arkadaşımız Olacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda yapılacak 8.500 kişilik personel alımına dair çarpıcı bilgiler verdi. Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı yeni ekip arkadaşlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı ailesine dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu alım, hem kırsal bölgelerdeki istihdamı canlandırmayı hem de orman yangınlarına müdahaleyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Personel alımına ilişkin takvim henüz netleşmemekle birlikte, başvuruların 2025 yılının ilk aylarında başlaması bekleniyor. Önceki alımlarda olduğu gibi başvuru süreci e-Devlet ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek. Adaylar, başvuru tarihleri açıklandığında www.tarimorman.gov.tr adresinden ilan metnine ulaşabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Geçtiğimiz yılın alım şartları referans alındığında, 2025 yılı için beklenen genel başvuru koşulları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Bulgaristan'dan mecburi göç eden Türk soyundan gelenler dahil),

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

KPSS Şartı: Ortaöğretim için KPSSP94, ön lisans için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak,

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

Sözleşmeli personel olarak göreve başlayacak adayların, geçmişte sözleşmesini feshetmemiş olması,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Başvuru Kılavuzu ve Detaylar Ne Zaman Yayınlanacak?

Henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi kılavuz yayımlanmış değil. Ancak 2024'teki prosedürlere benzer şekilde bir kılavuzun, başvuru tarihinden hemen önce ÖSYM veya bakanlığın sitesinden duyurulması bekleniyor. Kılavuzda her kadro için özel nitelikler, istenilen belgeler ve tercih usulü yer alacak.