Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Kimler Başvuru Yapabilecek?
Geçtiğimiz yılın alım şartları referans alındığında, 2025 yılı için beklenen genel başvuru koşulları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Bulgaristan'dan mecburi göç eden Türk soyundan gelenler dahil),
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
KPSS Şartı: Ortaöğretim için KPSSP94, ön lisans için KPSSP93, lisans mezunları için ise KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak,
KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
Sözleşmeli personel olarak göreve başlayacak adayların, geçmişte sözleşmesini feshetmemiş olması,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.