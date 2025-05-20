Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler? 2025 kadro dağılımı ve branşlar

Bakan Yumaklı Açıkladı: "8500 Yeni Ekip Arkadaşımız Olacak"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamuoyuna yaptığı açıklamada, önümüzdeki aylarda yapılacak 8.500 kişilik personel alımına dair çarpıcı bilgiler verdi. Yumaklı, "Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı yeni ekip arkadaşlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığı ailesine dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu alım, hem kırsal bölgelerdeki istihdamı canlandırmayı hem de orman yangınlarına müdahaleyi güçlendirmeyi hedefliyor.