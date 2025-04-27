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Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı için personel alımı kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın müjdelediği yeni alım ilanı, başvuruların nasıl yapılacağı ve kadro ile branş dağılımı gibi soruları gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl toplamda 8.500 personel almayı planlıyor ve başvuruların yakında başlayacağı duyuruldu.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:36
Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak olan 8 bin 500 kişilik personel alımı için başvuru tarihleri ve şartlar merakla bekleniyor. Bakan İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamalarda, başvuruların ilerleyen aylarda alınmaya başlanacağı belirtilmişti. Peki, bu alıma kimler başvurabilir ve başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Kadro ve Branş Dağılımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 bin 500 kişilik personel alımının detaylarını açıkladı. Buna göre, yeni alımlar arasında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis bulunacak. Bu alım, bakanlığın taşra birimlerinde görevlendirilecek personel için yapılacak. Başvurular için net bir tarih açıklanmasa da, alım sürecinin önümüzdeki aylarda başlayacağı duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı için başvuru tarihleri henüz netleşmiş değil. Ancak Bakan Yumaklı, başvuruların önümüzdeki aylarda açılacağını belirtti. Adayların başvurularını hangi tarihlerde yapabilecekleri, bakanlığın resmi internet sitesi ve ilgili duyurular üzerinden açıklanacak. Başvuru sürecinin yaklaşmasıyla birlikte, detayların daha da netleşmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

2. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?

3. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan'dan Türkiye'ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

4. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.