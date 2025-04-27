Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım Bakanlığı işçi alımı şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı için personel alımı kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor. Bakan İbrahim Yumaklı'nın müjdelediği yeni alım ilanı, başvuruların nasıl yapılacağı ve kadro ile branş dağılımı gibi soruları gündeme getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl toplamda 8.500 personel almayı planlıyor ve başvuruların yakında başlayacağı duyuruldu.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:36