Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi’den Kasım fırsatları! Çay, deterjan, zeytinyağı, pirinç ve daha fazlası 13-17 Kasım tarihlerinde raflarda

Tarım Kredi Kooperatifi Market'lerde 13-17 Kasım arası indirimli ürünler açıklandı. Aktüel katalogda, gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. Bu hafta zeytinyağından tavuk bagete, salam ve peynir çeşitlerinden çamaşır deterjanı ile bebek şampuanına kadar birçok üründe cazip fiyatlar tüketicileri bekliyor. İşte kampanyalı ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 13.11.2025 11:22
Tarım Kredi Marketleri, 13 - 17 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu.

TARIM KREDİ'DEN KASIM FIRSATLARI

İlk Hasat Çay - 239,90 TL
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve - 188,90 TL
Türk Kahvesi - 44,90 TL
Eti Canga - 16,90 TL
Marshmallowlu Sandviç Kek - 39,90 TL
Eti Karam Gurme - 18,50 TL
Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı - 229 TL
Torku Kek Çeşitleri ikincisi yüzde 50 indirim
Torku Gofret Çeşitleri yüzde 30 indirim
Eti Browni Intense - 15,50 TL
Ülker Saklıköy yüzde 25 indirim
Elit Kağıt Havlu - 79 TL
Eti Cicibebe - 109,90 TL
Hurma Pekmezli - 34,90 TL
Eti Çikolata - 69,90 TL
Eti Karam - Sütlü Çikolata - 48,90 TL
Bingo Matik Toz Çamaşır Deterjanı - 299 TL
Dimes Meyve Suyu Çeşitleri - 49,90 TL
Tadım Siyah Ayçekirdeği Çeşitleri - 44,90 TL
Siyah Çekirdekli Kuru Üzüm - 64,90 TL
Uni Baby - 99,90 TL
Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı - 159,90 TL
Domestos Çamaşır Suyu - 149,90 TL
Finish Bulaşık Makinesi Ürünleri - 65 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri - 47,50 TL
Kızılay Maden Suyu - 41,90 TL
Elit Yüzey Temizleyici Çeşitleri - 42,90 TL
Çubuk Çay Çeşitleri - 32,50 TL

Anadolu Riviera Zeytinyağı - 399 TL
Tavuk Baget Çeşitleri - 109,90 TL
Dana Kuşbaşı Donuk - 209,90 TL
Dana Kangal Sucuk Fermente - 129,90 TL
Dana Macar Salam - 22,50 TL
Namet Hindi Salam - 20 TL
Yağlı Salamura Siyah Zeytin - 149 TL
Marmara Birlik Siyah Zeytin - 319 TL
Toz Şeker - 86,50 TL
Anadolu Baldo Pirinç - 192,50 TL
Patlatmalık Mısır - 18,90 TL
Nev Tuz İnce İyotlu Kaya Tuzu - 29,90 TL
Superfresh Milföy Hamuru - 89,90 TL
Süzme Çiçek Balı - 272,50 TL
Tahin - 104,50 TL
Süt %3,1 Yağlı - 33,90 TL
Pilavlık Bulgur - 89,90 TL
Torku Labne - 89,90 TL

