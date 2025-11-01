Tarım Kredi’den hafta sonu fırsatları: 1-3 Kasım’da çaydan tavuğa, yoğurttan temizlik ürünlerine büyük indirim!

Tarım Kredi Market, 1-3 Kasım tarihleri arasında geçerli "Hafta Sonu Süper İndirim" kampanyasının kataloğunu paylaştı. Tavuk, peynir, sıvı yağ, çay ve temizlik ürünleri başta olmak üzere yüzlerce üründe fiyatlar açıklandı. Bu hafta sonu alışveriş sepetini doldurmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar raflarda. İşte kampanyalı ürünlerin tam listesi…