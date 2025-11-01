Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi’den hafta sonu fırsatları: 1-3 Kasım’da çaydan tavuğa, yoğurttan temizlik ürünlerine büyük indirim!

Tarım Kredi Kooperatif Market, hafta sonuna özel büyük indirimlerle vatandaşlar için raflarda yerini aldı. 1-3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak 'Hafta Sonu Fırsatları' kampanyasında, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride dikkat çekici indirimler müşterileri bekliyor. İşte kampanyalı ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:55
Tarım Kredi Market, 1-3 Kasım tarihleri arasında geçerli "Hafta Sonu Süper İndirim" kampanyasının kataloğunu paylaştı. Tavuk, peynir, sıvı yağ, çay ve temizlik ürünleri başta olmak üzere yüzlerce üründe fiyatlar açıklandı. Bu hafta sonu alışveriş sepetini doldurmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar raflarda. İşte kampanyalı ürünlerin tam listesi…

TARIM KREDİ'DEN HAFTA SONU FIRSATLARI

Torku / Tarım Kredi Kooperatif Market - Saklı Dem Siyah Çay (500 g): 179,90 TL

Torku / Tarım Kredi Kooperatif Market - Bergamot Aromalı Siyah Çay (500 g): 99,00 TL

Anadolu - Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL

Tarım Kredi - Poşet Çay (44 Adet): 44,90 TL

Torku / Tarım Kredi - Süt (UHT, Yağlı, 500 ml x 6 Adet): 209,00 TL

Tarım Kredi - Osmancık Pirinç (2000 g): 109,00 TL

Tarım Kredi - Yoğurt (Kova, %3 Yağlı, 1375 g): 69,50 TL

Anadolu - Osmancık Pirinç (2000 g): 139,00 TL

Tarım Kredi - Üzüm Pekmezi (700 g): 94,50 TL

Tarım Kredi - Tarhana (500 g): 86,00 TL

Tarım Kredi - Domates Salçası (830 g): 47,90 TL

Kizilay - Sade Maden Suyu (200 ml x 6 Adet): 59,50 TL

Kızılay - Limonlu / Mandalinalı Maden Suyu (200 ml x 6 Adet): 59,50 TL

Anadolu - Tuz (İyotlu, 1500 g): 22,50 TL

Anadolu - Zeytin Yağli Salamura Siyah Zeytin (500 g): 179,90 TL

Tavuk Pirzola Çeşitleri (1 kg): 99,90 TL

Banuet - Dana Açık / Pilic Sucuk (500 g): 85,90 TL

Tarım Kredi - Altın Gurme Çay (3 kg): 579,90 TL

Tarım Kredi - Pilavlık Bulgur (2,5 kg): 79,90 TL

Anadolu - Riviera Zeytinyağı (2 L): 399,00 TL

Tarsüt - Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (400 g): 139,90 TL

Tarım Kredi - Süt (%3,1 Yağlı, 1 L): 33,90 TL

Tarım Kredi - Süzme Peynir (Tam Yağlı, 850 g): 137,90 TL

Tarım Kredi - Beyaz Peynir (Tam Yağlı, 500 g): 99,00 TL

Tarım Kredi - Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (İnek, 600 g): 209,00 TL

Tarım Kredi - Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Koyun-İnek, 400 g): 179,00 TL

Torku / Tarım Kredi - Krema (200 ml): 37,50 TL

Sütaş - Kaymaksız Yoğurt (2000 g): 112,50 TL

Sütaş - Ayran (2 L): 72,50 TL

Tukaş - Mayonez (550 g) / Ketçap (650 g): 89,90 TL (Birlikte alımda geçerli olabilir)

Zel - İlikli Kemik Suyu (6x80 g): 64,90 TL

AquaBambu Tuvalet Kağıdı (40'lı) – 229,00 TL

Renax Toz Çamaşır Deterjanı (Beyazlar & Renkliler, 8 kg) – 199,90 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri (Lovely, Sensitive, 5 L) – 149,00 TL

Pril Ultra Güç Bulaşık Deterjanı (Limon, 675 g) – 59,90 TL

Elidor Şampuan Çeşitleri (400 ml) / Saç Kremi Çeşitleri (350 ml) – 134,90 TL

Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu (Orkide Bahçesi, Lilyum, 100'lü) – 75,00 TL

Elit Çamaşır Suyu (2,5 L) – 39,90 TL

Tadım Ayçekirdeği Çeşitleri (Kavrulmuş, Bol Tuzlu/Tuzsuz, 180 g) – 44,90 TL

Ülker Çokokrem (300 g) – 43,45 TL

Tadelle Fındık Dolgulu Çikolata (King, 52 g) – 39,90 TL

Ülker İkram Çeşitleri (Fındıklı, Çikolatalı, 3x86 g) – 46,00 TL

Ülker Çikolatalı Gofret (4x36 g) – 39,90 TL

Time Wafer Master Fındıklı (65 g) – 27,90 TL

Muni Karadağ / Karabağ / Karadut / Kayısı Aromalı Maden Suyu (1000 ml) – 49,90 TL

