Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi'de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!

Tarım Kredi'de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!

Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarının kalesi olarak bilinen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 litrelik Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) markalı ayçiçek yağı fiyatlarında kritik bir güncellemeye gitti. Gelen son dakika indirimi, özellikle mutfak bütçesini düşünen vatandaşlar için büyük sevinç yarattı. Tarım Kredi'nin başlattığı dev indirim furyasıyla birlikte 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatları resmen çakıldı! Peki dev indirim sonrası 5 litrelik TMO Ayçiçek Yağı'nın güncel fiyatı ne oldu? İşte, Tarım Kredi market raflarındaki yeni ayçiçek yağı fiyatları ve indirim detayları...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:29
Tarım Kredi’de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!

Gelen bilgilere göre 3 Kasım 2025 itibarıyla TMO'nun 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 375 TL olarak raflardaki yerini aldı.

Gıda enflasyonuyla mücadelede önemli bir rol üstlenen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Kasım ayına damgasını vuracak bir fiyat düzenlemesiyle gündemde. Zincir marketlerin fiyat politikalarına karşı önemli bir denge unsuru olan Tarım Kredi, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından biri olan ayçiçek yağı fiyatlarında beklenen hamleyi yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) markasıyla raflarda yerini alan 5 litrelik ayçiçek yağı, yapılan büyük indirim sayesinde piyasanın en uygun seçeneklerinden biri haline geldi.

Tarım Kredi’de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!

TARIM KREDİ'DE 5 LT AYÇİÇEK YAĞI GÜNCEL FİYATI

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) işbirliğiyle temin ettiği ve temel gıda enflasyonuyla mücadelede kullandığı ayçiçek yağının fiyatını güncelledi.

Ürün: TMO/Tarım Kredi 5 Litre Ayçiçek Yağı

Güncel Satış Fiyatı (3 Kasım 2025): 375 TL

Tarım Kredi’de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!

ZİNCİR MARKETLERDE AYÇİÇEK YAĞI FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Tarım Kredi'nin 375 TL'lik fiyatının piyasadaki konumunu daha net görebilmek için, ulusal çapta faaliyet gösteren zincir marketlerdeki (BİM, A101, ŞOK, Carrefour vb.) 5 litrelik ayçiçek yağı markalarının güncel fiyatları incelenmelidir.:

Tarım Kredi’de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!
Market/Marka Ürün Fiyat Bandı (Tahmini Kasım 2025) Tarım Kredi Farkı
Tarım Kredi (TMO) 5 LT Ayçiçek Yağı 375 TL (Sabit Fiyat) 0 TL
Rakip Market A (Özel Marka) 5 LT Ayçiçek Yağı 399 TL – 429 TL 24 TL – 54 TL Daha Ucuz

Tarım Kredi’de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!
Rakip Market B (Tanınmış Marka) 5 LT Ayçiçek Yağı 430 TL – 460 TL 55 TL – 85 TL Daha Ucuz
Rakip Market C (Fırsat Ürünü) 5 LT Ayçiçek Yağı 379 TL – 389 TL Çok Az Farklı