Tarım Kredi'de TMO 5 LT ayçiçek yağı fiyatları DİP YAPTI!
Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarının kalesi olarak bilinen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 5 litrelik Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) markalı ayçiçek yağı fiyatlarında kritik bir güncellemeye gitti. Gelen son dakika indirimi, özellikle mutfak bütçesini düşünen vatandaşlar için büyük sevinç yarattı. Tarım Kredi'nin başlattığı dev indirim furyasıyla birlikte 5 LT TMO ayçiçek yağı fiyatları resmen çakıldı! Peki dev indirim sonrası 5 litrelik TMO Ayçiçek Yağı'nın güncel fiyatı ne oldu? İşte, Tarım Kredi market raflarındaki yeni ayçiçek yağı fiyatları ve indirim detayları...
Giriş Tarihi: 04.11.2025 08:29