Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt havlu 149.90 TL, çay (1 KG) 198,50 TL

Bu hafta temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, et ve süt ürünlerinden kahvaltılık çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar raflarda yerini aldı. Çay, şeker ile deterjan ve kağıt havlu gibi hijyen malzemeleri dikkat çekiyor. İşte güncellenmiş Tarım Kredi Kooperatif Market 17-20 Ocak aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi! Tarım Kredi Market 17-20 Ocak İndirimli Ürünler Kelle Paça Çorbası 750 gr – 159,90 TL Dana Kış Sucuğu kg – 569,90 TL Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Koyun-İnek/Keçi-İnek Karışımı) 600 gr – 154,90 TL Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg – 49,90 TL Süzme Çiçek Bal Kavanoz 850 gr – 179 TL Anadolu Kuru Fasulye 1 kg – 59,50 TL Bezelye Konservesi 670 gr – 29,90 TL Kaşar Peynir 1000 gr – 239 TL Çay (1 KG) – 198,50 TL Toz Şeker (5 KG) – 169,00 TL Tabaklı Tavuk Çeşitleri – 94,90 TL Kağıt Havlu 16'lı – 149,90 TL Toz Deterjan – 219,90 TL Şampuan Çeşitleri – 119,90 TL Kaynak ve bilgi için: Tarım Kredi Market resmi web sitesi veya market şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Not: Fotoğraflar Tarım Kredi Market resmi web sitesinden alınmıştır