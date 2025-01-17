Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt havlu 149.90 TL, çay (1 KG) 198,50 TL

Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt havlu 149.90 TL, çay (1 KG) 198,50 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market, 17-20 Ocak tarihleri arasında düzenlediği indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fiyatlar sunmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:10
Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt Havlu 149.90 TL, Çay 1 KG 198,50 TL

Bu hafta temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, et ve süt ürünlerinden kahvaltılık çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar raflarda yerini aldı.

Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt Havlu 149.90 TL, Çay 1 KG 198,50 TL

Çay, şeker ile deterjan ve kağıt havlu gibi hijyen malzemeleri dikkat çekiyor. İşte güncellenmiş Tarım Kredi Kooperatif Market 17-20 Ocak aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi!

Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt Havlu 149.90 TL, Çay 1 KG 198,50 TL

Tarım Kredi Market 17-20 Ocak İndirimli Ürünler

Kelle Paça Çorbası 750 gr – 159,90 TL

Dana Kış Sucuğu kg – 569,90 TL

Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt Havlu 149.90 TL, Çay 1 KG 198,50 TL

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (Koyun-İnek/Keçi-İnek Karışımı) 600 gr – 154,90 TL

Anadolu Osmancık Pirinç 1 kg – 49,90 TL

Tarım Kredi’de Ocak ayı indirimi; Kağıt Havlu 149.90 TL, Çay 1 KG 198,50 TL

Süzme Çiçek Bal Kavanoz 850 gr – 179 TL

Anadolu Kuru Fasulye 1 kg – 59,50 TL