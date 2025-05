Et fiyatları her geçen gün vatandaşın gündeminde daha fazla yer alırken Tarım Kredi Kooperatifi uygun fiyatlı et ürünleriyle yine öne çıkıyor. Mayıs 2025 itibarıyla güncellenen dana ve kuzu et ürünlerinin fiyat listesi açıklandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 12:45