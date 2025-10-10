Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi'de hafta sonuna özel dev kampanya: 10-12 Ekim tarihlerinde tavuktan çaya, sıvı yağdan temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatif Market, hafta sonuna özel dev indirimle tüketicilerin yüzünü güldürüyor. 10-12 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak 'Fırsat Dolu Hafta Sonu' kampanyasında, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride cazip fiyatlar müşterileri bekliyor. İşte kampanya listesi...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:33
Tarım Kredi Market, hafta sonuna özel büyük indirim kampanya kataloğunu yayınladı. 10-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Fırsat Dolu Hafta Sonu" kapsamında, tavuk, peynir, sıvı yağ, çay ve temizlik ürünleri gibi yüzlerce üründe büyük indirimler raflarda yerini aldı. İşte ürün listesi…

TARIM KREDİ'DE HAFTA SONUNA ÖZEL DEV KAMPANYA

Tariş Süzme/Tulum Peyniri, 500 g: 159,90

Anadolu Ayçiçek Yağı, 4 L: 419,90

Tariş Doğal Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, 600 g: 159,90

Ülker Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, 1000 g: 77,90

Dondurma Çeşitleri (Carte d'Or/Algida), 500 ml: 169,90

Süt ve Süt Kurumu Bütün Piliç, kg: 79,90

Bütün Piliç, kg: 89,90

Tavuk Pirzola Çeşitleri, kg: 169,90

Fermente Dana Kangal Sucuk, 1 kg: 124,90

Banvit Piliç Kokteyl Sosis, 400 g: 77,90

Hazır Yemek ve Atıştırmalıklar

Sinanoli Çiğköfte, 500 g: 129,90

Çinili, Çeçil/Yöresel Peynirli Su Böreği: 129,90

Ülker Rulokat/Çoko Mini Çilekli, 100 g: 16,90

Ülker Çokokrem Mini Çilekli, 40 g: 16,90

Torku Kraker, 3x72 g: 29,90

Eti Burçak Çeşitleri (Fındık Ezmeli vb.), 180 g: 49,90

Ülker Mini Halley Çeşitleri, 90 g: 36,90

KIZILAY LİMONATA Çeşitleri (Şekerli, Şekersiz) - 1 L

Fiyat: 34,50 ₺

Kampanya: 1 Alana 1 Bedava

TARIM KREDİ KATALOĞU

