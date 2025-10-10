Tarım Kredi’de hafta sonuna özel dev kampanya: 10-12 Ekim tarihlerinde tavuktan çaya, sıvı yağdan temizlik ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

TARIM KREDİ'DE HAFTA SONUNA ÖZEL DEV KAMPANYA
Tariş Süzme/Tulum Peyniri, 500 g: 159,90
Anadolu Ayçiçek Yağı, 4 L: 419,90
Tariş Doğal Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, 600 g: 159,90
Ülker Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir, 1000 g: 77,90
Dondurma Çeşitleri (Carte d'Or/Algida), 500 ml: 169,90
Süt ve Süt Kurumu Bütün Piliç, kg: 79,90
Bütün Piliç, kg: 89,90
Tavuk Pirzola Çeşitleri, kg: 169,90
Fermente Dana Kangal Sucuk, 1 kg: 124,90
Banvit Piliç Kokteyl Sosis, 400 g: 77,90
Hazır Yemek ve Atıştırmalıklar
Sinanoli Çiğköfte, 500 g: 129,90
Çinili, Çeçil/Yöresel Peynirli Su Böreği: 129,90
Ülker Rulokat/Çoko Mini Çilekli, 100 g: 16,90
Ülker Çokokrem Mini Çilekli, 40 g: 16,90
Torku Kraker, 3x72 g: 29,90
Eti Burçak Çeşitleri (Fındık Ezmeli vb.), 180 g: 49,90
Ülker Mini Halley Çeşitleri, 90 g: 36,90