Tarım Kredi’de hafta sonu rüzgarı! 5-7 Aralık’tan itibaren tavuk, toz şeker, kuruyemişte büyük fırsatlar

Tarım Kredi Kooperatifleri, Aralık ayının ilk haftasına özel yeni indirim dönemini başlattı. 2-8 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel katalog, hem mutfakların temel ihtiyaçlarını hem de temizlik ürünlerini kapsayan geniş bir kampanya listesiyle dikkat çekiyor. İşte aktüel kataloğu!