Tarım Kredi’de hafta sonu rüzgarı! 5-7 Aralık’tan itibaren tavuk, toz şeker, kuruyemişte büyük fırsatlar

Tarım Kredi Marketleri Aralık ayına hızlı bir başlangıç yaptı. 5-7 Aralık tarihleri arasında geçerli hafta sonu kampanyasıyla gıda ürünlerinden temel tüketim maddelerine kadar birçok kalemde indirim fırsatları sunuluyor. Aynı zamanda 2-8 Aralık aktüel kataloğunda yer alan yağ, çay, peynir gibi ürünlerde de dikkat çekici avantajlar tüketiciyi bekliyor. İşte ürünlerin listesi!

Giriş Tarihi: 05.12.2025 15:25
Tarım Kredi Kooperatifleri, Aralık ayının ilk haftasına özel yeni indirim dönemini başlattı. 2-8 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli aktüel katalog, hem mutfakların temel ihtiyaçlarını hem de temizlik ürünlerini kapsayan geniş bir kampanya listesiyle dikkat çekiyor. İşte aktüel kataloğu!

TARIM KREDİ'DE HAFTA SONU RÜZGARI

Tarım Kredi İlk Hasat Çay – 239,90₺

Tarım Kredi Toz Şeker (5 KG) – 86,50₺

Tarım Kredi Buğday Unu (5 KG) – 129,90₺

Tarım Kredi Pilavlık Bulgur (1 KG) – 15,90₺

Tarsüt Tereyağı (500 G) – 175,00₺

Tarsüt Klasik Beyaz Peynir (600 G) – 175,00₺

Tarsüt Tam Yağlı Tulum Peyniri (400 G) – 200,00₺

Tarım Kredi Süzme Peynir (700 G) – 335,00₺

Sütaş Süzme Peynir (700 G) – 174,90₺

TMO Osmancık Pirinç (2.5 KG) – 295,00₺

TMO Nohut (1 KG) – 37,50₺

Bütün Piliç (KG) – 84,50₺

Köfte / Fermante Dana Kangal Sucuk (KG) – 799,00₺

Tarım Kredi Yerli Yumurta (30'lu) – 164,50₺

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1 KG) – 224,90₺

Tarım Kredi Fındık Kreması (700 G) – 75,50₺

Berkket Döner Piliç Döner – 73,90₺

Erkence Domates Salçası (700 G) – 142,50₺

Berrak Domates Salçası (830 G) – 124,50₺

SuperFresh Bütün Sarımsaklı Kıymalı İçli Köfte (360 G) – 139,90₺

SuperFresh Mantı (500 G) – 89,90₺

Sinangil Çeşnili Makarna (500 G) – 144,50₺

Knorr Hazır Çorba Çeşitleri – 12,90₺

Finish Bulaşık Makinesi Tableti (42'li) – 99,90₺

OMO Express Fresh Sıvı Deterjan (1950 ML) – 199,90₺

Cif Banyo & Mutfak Sprey (1 L) – 49,90₺

Vileda Temizlik Seti – 21,90₺

Familia Havlu Naturel (6'lı) – 179,00₺

Familia Tuvalet Kağıdı (32'li) – 189,00₺

Reksona Deodorant Çeşitleri – 99,00₺

Nivea Roll-on Çeşitleri – 149,90₺

Cevizli Sucuk (KG) – 249,00₺

Kuru İncir (500 G) – 129,00₺

Karnıyarık Kurutulmuş – 139,90₺

Kuş Üzümü (100 G) – 48,90₺

Çekirdeksiz Kuru Üzüm (1 KG) – 184,50₺

Ülker Probis Sandviç Bisküvi – 9,90₺

Profine Kedi Maması (1.5 KG) – 33,90₺

Redoxtoat Kedi Maması (1.5 KG) – 59,90₺

Avşar Maden Suyu Çeşitleri – 11,90₺

Fresa Meyveli Soda Çeşitleri – 7,90₺

Damla Su (5 LT) – 44,90₺

Ece Limonata (2.5 LT) – 31,90₺