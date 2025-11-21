Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi'de hafta sonu rüzgarı! 21-23 Kasım kataloğunda hangi ürünler var?

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hafta sonunu kapsayan yeni indirim kampanyasını açıkladı. 21–23 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak fırsat listesinde özellikle mutfak alışverişini hafifletecek ürünlerde dikkat çekici indirimler yer alıyor. Peki 21-23 Kasım kataloğunda hangi ürünler var? İşte güncel katalog!

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:13
Temel gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok kalemde geçerli olan kampanya, vatandaşların yoğun ilgisini şimdiden toplamış durumda. Peki Tarım Kredi kataloğunda hangi ürünler var? İşte 21-23 Kasım KOOP ürünleri…

TARIM KREDİ'DE FIRSAT ÜRÜNLERİ

King Ekvator K-700F Şofben: 999,00 ₺

Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı-6400: 899,00 ₺

Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı-2200: 1.399,00 ₺

Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge: 2.599,00 ₺

Nautica CH200 Kablosuz Şarj Cihazı: 359,00 ₺

Nautica N400 Bluetooth Kulaklık: 1.399,00 ₺

Blaupunkt A230 Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge: 8.999,00 ₺

Nilson Flash Üçlü Topraklı Priz: 85,00 ₺

Nilson Flash Üçlü Topraklı Priz, 1 m: 189,00 ₺

Nilson Flash Üçlü Topraklı Grup Priz, 1,5 m: 145,00 ₺

Çaykur Tiryaki Çayı, 1 kg: 519,00 ₺

Kocatepe Türk Kahvesi, 100 g: 54,50 ₺

Dr. Oetker Profiterol: 39,90 ₺

Dr. Oetker Trileçe Karamel Soslu: 84,50 ₺

Balparmak Çıtırtı Kapaklı Yaylasüme Çiçek Balı, 400 g: 299,90 ₺

Balparmak Çıtırtı Kapaklı Çiçek Balı, 20 g: 29,90 ₺

Balparmak Süzme Çiçek Balı, 45 g: 39,90 ₺

Ben Natur Meyveli İçecek Çeşitleri (Orman Meyveli/Fruit Punch), 200 ml: 9,50 ₺

Ülker Çizi Çıtır Peynir Aştırmalık/Krem Peynir Aştırmalık/Tulum Peynir Aştırmalık, 108 g: 29,50 ₺

Uludağ Gazlı İçecek Çeşitleri (Portakal/Gazoz), 2,5 L: 59,90 ₺

Cif Krem Amonyaklı, 1500 ml: 89,90 ₺

Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı (Büyülü Bahçe/Yasemin), 1500 ml: 99,90 ₺

Eti Lifalif Bitter Bar, 135 g: 68,90 ₺

Domestos Çamaşır Suyu Çam Ferahlığı, 1750 ml: 75,00 ₺

Mr. Oxy Hijyenik Leke Çıkarıcı Sprey, 750 ml: 69,90 ₺

Clea Islak Havlu, 72'li: 36,90 ₺

Hacı Şakir Hanım Keyfi Saf Beyaz Sabun, 4x200 g: 99,00 ₺

Mabel Marcelle Duş Jeli Çeşitleri (Kiraz Çiçeği/Yaban Mersini), 750 ml: 67,90 ₺

Maylo Tuvalet Kağıdı, 32'li: 79,90 ₺

Majlo Kağıt Havlu, 3'lü Paket: 39,90 ₺

Detan Beyaz Sabun Kokulu Güve Savar, 24 Adet: 99,90 ₺

