Tarım Kredi'de “Fırsat Dolu Hafta Sonu” indirimleri: 3-5 Ekim tarihlerinde balıktan sucuğa temizlik ürünlerine kadar kaçırılmayacak fiyatlar

Tarım Kredi Kooperatif Market, tüketiciler için cazip fırsatlarla dolu yeni bir kampanya başlattı. 3-5 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak 'Fırsat Dolu Hafta Sonu' kampanyası kapsamında, balık ve peynirden temizlik ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli fiyatlar müşterilerle buluşuyor. İşte kampanyalı ürünler listesi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 12:44
Hafta sonu alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. Gıda ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kampanya, sınırlı süreyle tüm Tarım Kredi Market şubelerinde tüketicilere sunulacak. İşte fiyatlar…

TARIM KREDİ'DE "FIRSAT DOLU HAFTA SONU

Altın Gurme Çay (Anadolu) – 209,90 ₺ – 100'lü, Adet

Partmak Görünüşlü Buğday Unu (Anadolu) – 45,50 ₺ – KG

Tereyağı (Tarım Kredi) – 359,90 ₺ – 1000 G

Yarım Yağlı Tost Peyniri (Tarım Kredi) – 235,90 ₺ – KG

Küp Şeker – 49,90 ₺ – 1 KG, 405 Adet

Eski Kaşar Peyniri – 154,90 ₺ – 400 G, Sepetli

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri (Tarım Kredi) – 189,90 ₺ – KG

Bütün Piliç – 84,90 ₺ – KG

Dana Kuzu Satır Köfte – 219,90 ₺ – 450 G

Dana Sucuk – 124,90 ₺ – 400 G

Et ve Süt Kurumu Gövde Tavuk – 79,90 ₺ – KG

Renk Matik Çeşitleri (Renax) – 189,90 ₺ – 9 KG, Yeni Formül

Kağıt Havlu (Elit) – 69,90 ₺ – 4'lü

Osmancık Pirinç (Anadolu) – 129,90 ₺ – 2500 G

Yarım Yağlı Süt – 18,90 ₺ – 1 L

Yoğurt (Tarım Kredi) – 67,50 ₺ – Tam Yağlı, 1500 G

Kuzey Balık Donmuş Somon Dilim – 49,90 ₺ – 200 G

Namet Midi Salam – 29,90 ₺ – Çeşitleri

Namet Hindi Salam – 16,90 ₺ – 50 G, Çeşitleri

Yumuşatıcı (Yumoş) – 139,90 ₺ – 1440 ML, Çeşitleri

Margarin (Ülker Bizim) – 139,90 ₺ – Kase, 6x250 G

Domates Salçası (Anadolu) – 47,50 ₺ – 830 G

Helva Çeşitleri – 64,90 ₺ – Tahin, Keçiboynuzu, Sade, 500 G

Organik Yumurta (Tarım Kredi Organik) – 99,90 ₺ – 6'lı

