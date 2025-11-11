Tarım Kredi Market'in fiyatları alt üst eden 22-30 Kasım 2025 kataloğu geldi: 2'li ürünler 179 TL'ye düştü!
Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin uygun fiyatlı adresi Tarım Kredi Kooperatif Market (Koop Çiftçi Marketi), Kasım ayının sonuna özel dev bir indirim fırtınası başlattı! Normalde sadece market ürünleriyle gündeme gelen Koop Market, 22-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yepyeni aktüel ürünler kataloğunda fiyatları alt üst eden elektronik, küçük ev aletleri ve kışlık giyim ürünlerini raflara diziyor. 2'li paketlerde 179 TL'ye inen fırsat ürünleri büyük ilgi görürken ısıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık gibi teknolojik ürünlerdeki indirimler diğer zincir marketlere meydan okuyor! İşte Tarım Kredi Market'in son dakika kataloğundaki en cazip fırsatlar!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:10