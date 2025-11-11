Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market'in fiyatları alt üst eden 22-30 Kasım 2025 kataloğu geldi: 2'li ürünler 179 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Market'in fiyatları alt üst eden 22-30 Kasım 2025 kataloğu geldi: 2'li ürünler 179 TL'ye düştü!

Gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin uygun fiyatlı adresi Tarım Kredi Kooperatif Market (Koop Çiftçi Marketi), Kasım ayının sonuna özel dev bir indirim fırtınası başlattı! Normalde sadece market ürünleriyle gündeme gelen Koop Market, 22-30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yepyeni aktüel ürünler kataloğunda fiyatları alt üst eden elektronik, küçük ev aletleri ve kışlık giyim ürünlerini raflara diziyor. 2'li paketlerde 179 TL'ye inen fırsat ürünleri büyük ilgi görürken ısıtıcı, şarjlı süpürge, kulaklık gibi teknolojik ürünlerdeki indirimler diğer zincir marketlere meydan okuyor! İşte Tarım Kredi Market'in son dakika kataloğundaki en cazip fırsatlar!

Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:10
Vatandaşların uygun fiyatlı alışveriş adresi olarak güvendiği Tarım Kredi Kooperatif Market, yalnızca gıda ürünlerinde değil, aktüel ürünler kategorisinde de piyasa dengelerini değiştirecek bir kampanya ile tüketicinin karşısına çıktı. Ay sonuna kadar (30 Kasım 2025) devam edecek bu özel katalog, kış hazırlığı yapanlar, teknolojik ihtiyacı olanlar ve mutfak gereçlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market'in bu özel indirim dönemi, 22 Kasım 2025'te başlayacak ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek. Kasım ayının sonunu kapsayan bu "Fırsat Günleri" kampanyası tüketicilerin yılbaşı öncesi bütçelerini dengelemelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kışa Hazırlık Başladı: Isınma ve Elektrikli Ev Aletleri Fırsatları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte en çok ihtiyaç duyulan elektrikli ev aletleri, broşürün en dikkat çekici kısmını oluşturuyor:

Isınma Çözümleri:

KING EKVATÖR K-1008 Şofben (7500 Watt): Peşin Fiyatı 999,00 TL. Taksitli fiyatı 1.091,00 TL. (Orijinal fiyatı 1.091,00 TL'den indirimli.) 7500 Watt gücü ve üç kademeli ısıtma seçeneğiyle öne çıkıyor.

HOMETECH Elektrikli Yatay Isıtıcı (4400 Watt): Peşin Fiyatı 899,00 TL. Taksitli fiyatı 982,00 TL. Geniş ısıtma kapasitesiyle kış aylarının vazgeçilmezi.

HOMETECH Elektrikli Dikey Isıtıcı (2200 Watt): Peşin Fiyatı 1.399,00 TL. Taksitli fiyatı 1.528,00 TL.

Temizlik Ürünleri:

BLAUPUNKT A25T Vacuumaster Şarjlı Dikey Süpürge: Motor gücü 300W, batarya kapasitesi 2200mAh olan bu dikey süpürge, Peşin Fiyatı 8.999,00 TL'den satılıyor. (Taksitli Fiyatı 9.831,00 TL.) Özellikle şarjlı ve pratik temizlik arayanlar için cazip.

SAREX S211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge: 890 Watt gücünde motoru ve enerji verimliliğiyle dikkat çeken süpürge, Peşin Fiyatı 2.599,00 TL.