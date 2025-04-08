Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayının ikinci haftasında müşterilerine cazip fiyatlarla birçok ürünü sunuyor. 14 Nisan'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında çaydan süt ve tereyağına, peynir çeşitlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler reyonlardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi'den 8-14 Nisan aktüel kataloğu.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:03
Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Nisan ayına özel kampanyasıyla vatandaşlara sofralarının vazgeçilmez ürünlerini daha hesaplı fiyatlarla sunuyor. 8 ile 14 Nisan arasında geçerli olacak indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Kampanya kapsamında özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor.

Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Toz Deterjan çeşitleri: 249 TL

Şampuan Çeşitleri: 139,90 TL

Tarım Kredi Yer Fıstığı Ezmesi: 69,90 TL

Gazlı İçecek Çeşitleri: 21,50 TL

Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kangal Sucuk: 89,00 TL

Tarım Kredi Bezelye Konservesi: 26,90 TL

Tarım Kredi Donuk Parmak Patatess: 54,00 TL

Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Tavuk Bonfile Çeşitleri: 209,90 TL

Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Tarım Kredi İlk Hasat Çay: 194,90 TL