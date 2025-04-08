Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Nisan ayına özel kampanyasıyla vatandaşlara sofralarının vazgeçilmez ürünlerini daha hesaplı fiyatlarla sunuyor. 8 ile 14 Nisan arasında geçerli olacak indirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Kampanya kapsamında özellikle temel gıda ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekiyor.