Tarım Kredi Market 8-14 Nisan 2025 kataloğu | 21 üründe şahane fiyatlar! 5 LT Anadolu Ayçiçek yağı 318 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Nisan ayının ikinci haftasında müşterilerine cazip fiyatlarla birçok ürünü sunuyor. 14 Nisan'a kadar sürecek olan kampanya kapsamında çaydan süt ve tereyağına, peynir çeşitlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimli ürünler reyonlardaki yerini alacak. İşte Tarım Kredi'den 8-14 Nisan aktüel kataloğu.
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:03