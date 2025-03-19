Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market 18-24 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni hafta aktüel kataloğundaki indirimli ürünleriyle alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. Her hafta düzenlediği indirim kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisini çeken Tarım Kredi, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle sepetleri dolduruyor. Bulaşık makinesi kapsüllerinden ayçiçek yağlarına, antrikot pastırmalardan ton balıklarına kadar birçok üründe cazip fırsatlar sunuluyor.