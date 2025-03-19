Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market 18-24 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleriyle vatandaşları sevindiriyor. Yeni Tarım Kredi Aktüel broşüründe geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fırsatlar sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, süzme peynir, tavuk but, ton balığı ve daha pek çok günlük ihtiyaç ürününün yer aldığı indirimli ürünler tüketicilerin listelerini dolduracak.

Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:41
Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market 18-24 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni hafta aktüel kataloğundaki indirimli ürünleriyle alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. Her hafta düzenlediği indirim kampanyalarıyla tüketicilerin ilgisini çeken Tarım Kredi, bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle sepetleri dolduruyor. Bulaşık makinesi kapsüllerinden ayçiçek yağlarına, antrikot pastırmalardan ton balıklarına kadar birçok üründe cazip fırsatlar sunuluyor.

Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

Torku Süzme Peynir 850 gr: 145,90 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

SuperFresh Süt Mısır 3'lü Avantaj Paketi 3x200 gr: 54,50 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

Beypiliç, Şenpiliç, Banvit, Erpiliç, Bakpi Tavuk But Çeşitleri kg: 79,00 TL

Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL’ye düştü

Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri (Yasemin & Neroli, Amber & Sandal) 960 ml: 59,90 TL