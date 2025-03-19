Tarım Kredi Market 18-24 Mart 2025 Kataloğu | 33 üründe bayram gibi indirimler: 2 LT Ayçiçek yağı 134,90 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif Market 18-24 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünleriyle vatandaşları sevindiriyor. Yeni Tarım Kredi Aktüel broşüründe geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fırsatlar sunuluyor. Özellikle ayçiçek yağı, süzme peynir, tavuk but, ton balığı ve daha pek çok günlük ihtiyaç ürününün yer aldığı indirimli ürünler tüketicilerin listelerini dolduracak.
Giriş Tarihi: 19.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:41