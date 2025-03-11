Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL'ye düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda kar amacı gütmeden vatandaşa uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında temel gıda maddelerinin fiyatlarını sabitleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 11-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:55
Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL’ye düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan ayına özel olarak 11-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak güncel indirimli ürünler listesini açıkladı. Peki listede neler var? İşte merak edilen güncel katalog.

Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL’ye düştü!

Tarsüt Klasik Peynir: 140,90 TL

Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL’ye düştü!

Anadolu ve Tarım Kredi Salça: 26,90 TL

Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL’ye düştü!

Anadolu Osmancık Pirinç: 114,90 TL

Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL’ye düştü!

Anadolu Un: 84,50 TL