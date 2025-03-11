Tarım Kredi Market 11-17 Mart 2025 kataloğu | 15 üründe altın indirimler: 5 LT Ayçiçek yağı 304 TL'ye düştü!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda kar amacı gütmeden vatandaşa uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında temel gıda maddelerinin fiyatlarını sabitleyen Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 11-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimli ürünler listesini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Giriş Tarihi: 11.03.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 08:55