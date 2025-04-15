Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! TARSÜT kaşar peyniri 289 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! TARSÜT kaşar peyniri 289 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 21 Nisan'a kadar geçerli olan çok sayıda ürün indirime girdi. Temel gıda maddelerinden temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden ev tekstili ve küçük ev aletlerine kadar binlerce ürün her bütçeye uygun fırsatlarla raflarda yerini alıyor. Kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sepetleri doldurmayı bekliyor.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:01
Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ev tekstili ürünlerinden küçük ev aletlerine çok amaçlı saklama çözümlerinden dolap sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Nisan ayı boyunca devam edecek olan bu kampanya, alışveriş tutkunları için hesaplı alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL’ye düştü

15-21 NİSAN FIRSAT ÜRÜNLERİ

5 KG Toz Şeker: 174,90 TL

Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Filiz Çay: 529,00 TL

Tavuk Baget Çeşitleri: 99,90 TL

Donuk Pişmiş Dana Döner: 115,00 TL

Tarım Kredi Yağlı Süt: 28,90 TL

TARSÜT Kaşar Peyniri: 289 TL

Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL’ye düştü

Tarım Kredi Badem Çeşitleri: 89,90 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı: 129,90 TL

40'lı Tuvalet Kağıdı: 229,90 TL

Tatlı Biber Salçası: 57,90 TL

Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! 40’lı tuvalet kağıdı 229,90 TL’ye düştü

Katmer Un: 79,90 TL