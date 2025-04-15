Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! TARSÜT kaşar peyniri 289 TL'ye düştü
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 21 Nisan'a kadar geçerli olan çok sayıda ürün indirime girdi. Temel gıda maddelerinden temizlik malzemelerine, teknolojik ürünlerden ev tekstili ve küçük ev aletlerine kadar binlerce ürün her bütçeye uygun fırsatlarla raflarda yerini alıyor. Kaliteli ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sepetleri doldurmayı bekliyor.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:01