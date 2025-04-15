Tarım Kredi Kooperatifi 15-21 Nisan 2025 kataloğu | 27 üründe kat kat fırsat! TARSÜT kaşar peyniri 289 TL'ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 21 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Ev tekstili ürünlerinden küçük ev aletlerine çok amaçlı saklama çözümlerinden dolap sistemlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Nisan ayı boyunca devam edecek olan bu kampanya, alışveriş tutkunları için hesaplı alışveriş yapma imkanı sunuyor.