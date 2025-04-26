Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!
Tarım Kredi Marketleri hafta sonuna özel kampanyasıyla vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. 26-27 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak "Fırsat Dolu Hafta Sonu" indirimleri, temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda çaydan pilavlık bulgura, kaşar peynirinden sucuğa, tuvalet kağıdından birçok ürüne kadar geniş ürün yelpazesi de dikkat çeken indirimler bulunuyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimli ürünler ve güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:37