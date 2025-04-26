Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Tarım Kredi Marketleri hafta sonuna özel kampanyasıyla vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. 26-27 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak "Fırsat Dolu Hafta Sonu" indirimleri, temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğunda çaydan pilavlık bulgura, kaşar peynirinden sucuğa, tuvalet kağıdından birçok ürüne kadar geniş ürün yelpazesi de dikkat çeken indirimler bulunuyor. İşte Tarım Kredi Marketleri'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimli ürünler ve güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:37
Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde çay, şeker, zeytinyağı ve sütlü fındık kreması gibi temel ürünlerde cazip indirimler başladı. 27 Nisan'a kadar sürecek kampanyada, aile bütçesine katkı sağlayacak fırsatlar öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğunda öne çıkan indirimler...

Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Bütün Piliç Çeşitleri (Beypilic, Banvit, Şenpiliç vb.) : 79,00 TL

Torku Petibör Bisküvi 4x175 g : 57,90 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 600 g : 199,00 TL

Tarım Kredi Riviera Zeytinyağı 1 L : 229,00 TL

Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Familia Tuvalet Kağıdı Natural 40'lı : 239,90 TL

Molped Hijyenik Ped Çeşitleri (Normal, Gece, Uzun) : 99,90 TL

Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Destan Toz Şeker 5 kg : 184,50 TL

Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Tarım Kredi Karadeniz Siyah Çay 1000 g : 149,90 TL

Luppo Sandviç Kek Çeşitleri (Kakaolu, Sade) 184 g : 58,00 TL

(Kaynak: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri)