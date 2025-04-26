Tarım Kredi kataloğunda 26-27 Nisan kampanyası! Çay, şeker, peynir ve daha birçok üründe fırsat dolu indirim listesi!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde çay, şeker, zeytinyağı ve sütlü fındık kreması gibi temel ürünlerde cazip indirimler başladı. 27 Nisan'a kadar sürecek kampanyada, aile bütçesine katkı sağlayacak fırsatlar öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğunda öne çıkan indirimler...