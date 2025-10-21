Tarım Kredi aktüel kataloğunda “Yetişen Alır” kampanyası! Çeyiz ürünlerinde fırsatlar 5 Kasım’a kadar geçerli

Tarım Kredi Market, yeni haftaya dopdolu indirimlerle giriş yaptı. Bu hafta iki farklı katalogla müşterilerine seslenen zincir markette hem mutfak alışverişine hem de ev ihtiyaçlarına özel fırsatlar sunuluyor. 21–27 Ekim kataloğunda "Yetişen Alır" kampanyası kapsamında çeyiz ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler raflarda yerini aldı.