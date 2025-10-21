Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi aktüel kataloğunda “Yetişen Alır” kampanyası! Çeyiz ürünlerinde fırsatlar 5 Kasım’a kadar geçerli

Tarım Kredi aktüel kataloğunda “Yetişen Alır” kampanyası! Çeyiz ürünlerinde fırsatlar 5 Kasım’a kadar geçerli

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim rüzgarı başladı. Yeni haftaya özel yayımlanan iki ayrı aktüel katalogla temel gıdadan çeyiz ürünlerine kadar yüzlerce üründe fırsatlar müşterileri bekliyor. 20 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında geçerli ilk katalogda çay, pirinç, zeytinyağı, peynir ve somon gibi temel gıda ürünleri raflarda yerini aldı. İşte indirimli ürünler listesi...

Tarım Kredi Market, yeni haftaya dopdolu indirimlerle giriş yaptı. Bu hafta iki farklı katalogla müşterilerine seslenen zincir markette hem mutfak alışverişine hem de ev ihtiyaçlarına özel fırsatlar sunuluyor. 21–27 Ekim kataloğunda "Yetişen Alır" kampanyası kapsamında çeyiz ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler raflarda yerini aldı.

TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER 21 EKİM

SuperFresh Ton Balığı – 139,00 TL
Tukaş Mısır Konservesi – 59,90 TL

Papilla Ocak Üstü Döküm Tostmatik – 589,00 TL

Papilla Saç Kavurma Tavası 32 Cm – 299,90 TL

Akdeniz Lezzet Adasına Platinum Üçlü Boy Çaydanlık – 899,00 TL

Platinum 24 Cm Derin Tencere / 4,25 L – 899,00 TL

Platinum Tencere Seti – 899,00 TL

Platinum Sütlük 1,75 L – 799,00 TL

Platinum 28 Cm Derin Tencere / 6,25 L – 899,00 TL

Borcam 1950 CC Dikdörtgen Tencere Tekli – 289,90 TL

Borcam 1720 CC Yuvarlak Tepsi Tekli – 169,90 TL

Queen Tencere Derin 18 Cm – 749,00 TL

Queen Tencere Derin 20 Cm – 799,00 TL

Queen Tencere Derin 24 Cm – 949,00 TL

Queen Tencere Derin 26 Cm – 979,00 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOĞUNDA "YETİŞEN ALIR" KAMPANYASI

Tirebolu Çay – 197,00 TL

Marmarabirlik İri Boy Salamura Siyah Zeytin – 79,00 TL

Tahsildaroğlu İnek Sütü Tam Yağlı Tulum Peyniri – 155,00 TL

Et ve Süt Donuk Tavuk Kanat (Kg) – 209,00 TL

Soli Otomat Çamaşır Deterjanı – 175,00 TL

Bread Bites (çeşitleri) – 19,90 TL

IFF'S Çikolata Kaplı Çilek Draje – 84,90 TL

SuperFresh SuperTon Balığı – 89,90 TL

Mr. Oxy Yumuşatıcı Çeşitleri – 59,90 TL

Ülker Kat Kat Çilekli – 8,25 TL

Eti Cicibebe's Tam Buğdaylı Bisküvi – 21,90 TL

Çaykur Rize Turist Çay – 249,90 TL

Beyaz Peynir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış (900 G) – 329,00 TL

Taze Kaşar Peyniri Tam Yağlı (1 Kg) – 324,90 TL

Süt Yarım Yağlı (1 L) – 28,90 TL

Bakpiliç Donuk Fileto (Kg) – 190,00 TL

Kebir Tereyağı (500 G) – 239,00 TL

Yoğurt Yarım Yağlı (2500 G) – 89,90 TL

Tahmin Dut Pekmezi (470 G / 600 G) – 164,50 TL

Kuzey Balık Donuk Somon Steak Dilim (500 G) – 215,00 TL

Riviera Zeytinyağı (1 L) – 249,00 TL

Siyah Yağlı Salamura Zeytin (500 G) – 79,90 TL

Marmarabirlik Gold Doğal Salamura Siyah Zeytin (Az Tuzlu, M, 800 G) – 199,00 TL

Meyveli Yoğurt Çeşitleri (Şeftali-Kayısı / Orman Meyveli / Çilekli, 200 G) – 45,00 TL

SuperFresh Pizza King (780 G) – 169,90 TL

Bereket %100 Dana Pişmiş Piliç Döner (200 G) – 72,90 TL

Anadolu Baldo Pirinç (2500 G) – 189,90 TL

Ülker Bizim Yemeklik Margarin (4 × 250 G) – 145,00 TL

Dana Isıl İşlem Görmüş Baton Sucuk (380 G) – 185,00 TL