Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi 25 Kasım - 1 Aralık 2025 kataloğu: 70'ten fazla üründe indirim listesi açıklandı

Tarım Kredi Market'in yeni indirim dönemi 25 Kasım Salı sabahı itibarıyla raflarda yerini aldı. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 'Kat Kat Fırsat' adıyla duyurduğu güncel katalogda yine geniş bir ürün yelpazesi öne çıktı. KOOP Market'in bu hafta yayımladığı broşürde 70'i aşkın ürün indirim listesine dahil edildi.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 10:57
Tarım Kredi'de yeni indirim listesi duyuruldu. 25 Kasım–1 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak kampanya özellikle uygun fiyat arayışındaki tüketicilerin ilgisini çekmiş durumda. Marketin güncel aktüel kataloğunda temel gıdadan atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden temizlik malzemelerine kadar birçok kalemde indirim yer alıyor.

Kahvaltılık ve Temel Gıda

📌Siyah Çay (1000 g): 159,90 TL

📌Bergamot Aromalı Çay (500 g): 109,90 TL

📌Filtre Kahve (250 g): 180,00 TL

📌Riviera Zeytinyağı (2 L): 469,00 TL

📌Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL

📌Küp Şeker (1 kg): 50,50 TL

📌Pirinç (1000 g): 80,90 TL

📌Nohut (1000 g): 54,90 TL

📌Reçel Çeşitleri (380 g): 54,50 TL

📌Tahin (1 kg): 172,50 TL

📌Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 84,50 TL

Süt ve Süt Ürünleri

📌Tost Peyniri (1000 g): 269,00 TL

📌Taze Kaşar Peyniri (400 g): 145,00 TL

📌Süt (1 L): 33,90 TL

📌Üçgen Peynir (100 g): 42,50 TL

📌Beyaz Peynir (Olgunlaştırılmış - 600 g): 219,00 TL

📌Süzme Peynir (450 g): 79,90 TL

📌Labne (200 g): 37,90 TL

📌Tulum Peyniri (300 g): 159,90 TL

📌Ayran (200 ml): 6,50 TL

📌Ayran (2 L): 72,50 TL

📌Yoğurt (500 g): 25,00 TL

📌Kaymaksız Yoğurt (2000 g): 112,50 TL

Et ve Şarküteri

📌Tavuk Baget (kg): 109,90 TL

📌Dana Kangal Sucuk (180 g): 139,90 TL

📌Piliç Sucuk (250 g): 49,90 TL

📌Jumbo Sosis (330 g): 79,00 TL

📌Dana Kokteyl Sosis (200 g): 75,90 TL

📌Kokoreç (250 g): 125,00 TL

📌Dana Salam (50 g): 21,90 TL

📌Dana Döner (250 g): 135,90 TL

Dondurulmuş ve Diğer Gıdalar

📌Pizza (417 g): 109,00 TL

📌Limon Suyu (500 ml): 54,50 TL

📌Izgara Yeşil Zeytin (150 g): 69,90 TL

📌Siyah Zeytin (1000 g): 155,00 TL

📌Dilimli Zeytin (Siyah/Yeşil - 130 g): 59,90 TL

📌Dondurulmuş Patates (1000 g): 52,90 TL

📌Dondurulmuş Mısır (450 g): 59,90 TL

Soslar ve Kahvaltılıklar

📌Ketçap ve Mayonez Seti (650 g + 550 g): 199,50 TL

📌Ketçap Çeşitleri (Acı/Tatlı, 650 g): 89,90 TL

📌Mayonez (550 g): 129,00 TL

📌Hardal (230 g): 115,00 TL

📌Acı Sos (230 g): 89,90 TL

📌Ranch Sos (220 g): 89,00 TL

📌Barbekü Sos (250 g): 89,00 TL

📌Sarımsaklı Mayonez (205 g): 89,00 TL

📌Karışık Turşu (670 g): 59,90 TL

📌Margarin Paket (250 g): 49,00 TL

📌Margarin Kase (250 g): 55,00 TL