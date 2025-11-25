Tarım Kredi 25 Kasım - 1 Aralık 2025 kataloğu: 70’ten fazla üründe indirim listesi açıklandı

Kahvaltılık ve Temel Gıda
📌Siyah Çay (1000 g): 159,90 TL
📌Bergamot Aromalı Çay (500 g): 109,90 TL
📌Filtre Kahve (250 g): 180,00 TL
📌Riviera Zeytinyağı (2 L): 469,00 TL
📌Ayçiçek Yağı (2 L): 185,00 TL
📌Küp Şeker (1 kg): 50,50 TL
📌Pirinç (1000 g): 80,90 TL
📌Nohut (1000 g): 54,90 TL
📌Reçel Çeşitleri (380 g): 54,50 TL
📌Tahin (1 kg): 172,50 TL
📌Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 84,50 TL
Süt ve Süt Ürünleri
📌Tost Peyniri (1000 g): 269,00 TL
📌Taze Kaşar Peyniri (400 g): 145,00 TL
📌Süt (1 L): 33,90 TL
📌Üçgen Peynir (100 g): 42,50 TL
📌Beyaz Peynir (Olgunlaştırılmış - 600 g): 219,00 TL
📌Süzme Peynir (450 g): 79,90 TL
📌Labne (200 g): 37,90 TL
📌Tulum Peyniri (300 g): 159,90 TL
📌Ayran (200 ml): 6,50 TL
📌Ayran (2 L): 72,50 TL
📌Yoğurt (500 g): 25,00 TL
📌Kaymaksız Yoğurt (2000 g): 112,50 TL