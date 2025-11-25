Tarım Kredi 25 Kasım - 1 Aralık 2025 kataloğu: 70’ten fazla üründe indirim listesi açıklandı

Tarım Kredi'de yeni indirim listesi duyuruldu. 25 Kasım–1 Aralık 2025 tarihleri arasında uygulanacak kampanya özellikle uygun fiyat arayışındaki tüketicilerin ilgisini çekmiş durumda. Marketin güncel aktüel kataloğunda temel gıdadan atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden temizlik malzemelerine kadar birçok kalemde indirim yer alıyor.