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Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk sinemasının tanınan isimlerinden Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı olan Acun Günay hayatını kaybetti. Türk sanat camiasının yakından tanıdığı Günay, yıllarca birlikte olduğu Akan'ın vefatından sonra yaşadığı derin acıyı dile getirmiş ve bu kaybın etkisiyle zor günler geçirmişti. Peki Acun Günay kimdir, neden vefat etti? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:00
Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Tarık Akan'ın 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından usta oyuncunun hayat arkadaşı Acun Günay'dan da acı haber geldi. Günay, uzun süredir Tarık Akan ile birlikte olan ve 30 yıl boyunca onun yanında yer alan, aynı zamanda sanat dünyasında da tanınan bir isimdi.

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

Nazım Hikmet Vakfı'ndan Taziye Mesajı

Acun Günay'ın vefatını duyuran ilk kuruluşlardan biri Nazım Hikmet Vakfı oldu. Vakıf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Danışma Kurulu üyemiz ve değerli dostumuz Acun Günay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

"Dört Kişilik Bir Ailenin Bittiği An"

Tarık Akan'ın yakın dostlarından Zeynep Oral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Acun Günay'ın vefatını doğruladı ve duygusal bir mesaj paylaştı. Oral, Tarık Akan, Acun Günay, Ahmet ve kendisi arasında uzun yıllardır süregelen bir dostluk bağından bahsederek, "Bu dörtlü hiç ayrılmayız diyorduk... Önce canım arkadaşım Tarık Akan'ımız gitti. Sonra her şeyim Ahmet'im gitti. Dün akşam Tarık'ın canı, yoldaşı, eşi Acun Günay gitti... Dörtlüden geriye bunun gibi nice fotoğraf binlerce anı kaldı..." şeklinde mesaj paylaştı.

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

"HAYAT DEVAM ETMİYOR"

Öte yandan Acun Günay, hayat arkadaşı Tarık Akan'ın vefatının ardından yaşadığı acıyı "Hayat devam eder diyorlar ama etmiyor, sadece nefes alıyorum" sözleriyle dile getirmişti.

Tarık Akan’ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?

ACUN GÜNAY KİMDİR?

Sanat hayatına 17 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde dansçı olarak başlayan Acun Günay, 1987 yılında Yağmur Kaçakları filminde rol aldı.