"Dört Kişilik Bir Ailenin Bittiği An"

Tarık Akan'ın yakın dostlarından Zeynep Oral, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Acun Günay'ın vefatını doğruladı ve duygusal bir mesaj paylaştı. Oral, Tarık Akan, Acun Günay, Ahmet ve kendisi arasında uzun yıllardır süregelen bir dostluk bağından bahsederek, "Bu dörtlü hiç ayrılmayız diyorduk... Önce canım arkadaşım Tarık Akan'ımız gitti. Sonra her şeyim Ahmet'im gitti. Dün akşam Tarık'ın canı, yoldaşı, eşi Acun Günay gitti... Dörtlüden geriye bunun gibi nice fotoğraf binlerce anı kaldı..." şeklinde mesaj paylaştı.