Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşıydı! Acun Günay hayatını kaybetti | Acun Günay kimdir, kaç yaşındaydı?
Türk sinemasının tanınan isimlerinden Tarık Akan'ın 30 yıllık hayat arkadaşı olan Acun Günay hayatını kaybetti. Türk sanat camiasının yakından tanıdığı Günay, yıllarca birlikte olduğu Akan'ın vefatından sonra yaşadığı derin acıyı dile getirmiş ve bu kaybın etkisiyle zor günler geçirmişti. Peki Acun Günay kimdir, neden vefat etti? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:00