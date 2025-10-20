Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

Yirminci yüzyılın ilk yarısında denizlerin tartışmasız hakimleri devasa zırhlı savaş gemileriydi. Kalın zırhları ve görkemli siluetleriyle bu savaş gemileri sadece bir donanmanın değil bir ulusun kudretinin simgesiydi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiğinde uçak gemileri ve güdümlü füzeler çağın yeni hakimleri oldu. Yine de zırhlılar deniz tarihinin en güçlü ve ihtişamlı sayfalarında hala hüküm sürüyor. Peki şimdiye kadar inşa edilen en büyük 10 savaş gemisi hangileri? Hangi ülke bu devleri filosuna kattı, özellikleri nelerdi? İşte denizlerin efsanelerine dair tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:49
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

Zırhlılar, bir dönemin teknolojik gururuydu. Sanayi çağının kudretini, ulusal hırsı ve stratejik vizyonu çelik gövdelerinde taşıdılar. Ancak denizlerin efendiliği artık uçak gemilerinin, füzelerin ve elektronik savaşın eline geçti. Yine de bu devlerin hikayesi insanlığın mühendislik tutkusunun ve güce olan bitmeyen hayranlığının simgesi olarak yaşamaya devam ediyor. İşte şimdiye kadar inşa edilen en büyük 10 savaş gemisi...

Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

10. King George V Sınıfı (Birleşik Krallık, 1940)
The National Interest'te yer alan habere göre, 44 bin tonluk bu İngiliz devleri savaş antlaşmalarının getirdiği sınırlamalara rağmen zekice tasarlanmıştı. 14 inçlik topları, dönemin Amerikan gemilerindeki 16 inçlik toplara kıyasla daha küçük olsa da, üstün ateş kontrolü ve zırh yapısıyla fark yaratıyordu. Serinin en ünlü gemisi HMS Prince of Wales, Almanların efsanevi Bismarck'ını batırarak tarih yazdı. Ancak kader acımasızdı; gemi birkaç ay sonra Japon uçaklarının saldırısıyla Singapur açıklarında sulara gömüldü. Bu olay, uçak gemilerinin yükselişini ve zırhlıların çöküşünü sembolize etti.

Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

9. USS South Dakota (BB-57, ABD, 1942)
Amerikan mühendisliğinin ürünü olan 44.500 tonluk South Dakota, kısa gövdesine rağmen olağanüstü güce sahipti. Dokuz adet 16 inçlik topu ve radar destekli ateş kontrol sistemiyle, özellikle Guadalcanal muharebesinde efsaneleşti.
Radar gücü sayesinde Japon gemilerine ölümcül isabetler yağdıran South Dakota, elektronik savaşın denizlerdeki önemini gösteren ilk örneklerden biri oldu.

Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

8. Vittorio Veneto (İtalya, 1940)
Benito Mussolini'nin "Yeni Roma" hayalinin denizlerdeki vücut bulmuş hâliydi. 45 bin tonluk Vittorio Veneto, 30 knot hızıyla çağının en çevik zırhlılarındandı. Gelişmiş torpido savunma sistemi ve zarif tasarımıyla İtalyan mühendisliğinin gururuydu.
1943'te İtalya'nın teslim olmasıyla İngilizlerin eline geçti ve savaşın ardından hurdaya çıkarıldı. Yine de Veneto, Akdeniz'deki güç mücadelesinin sembollerinden biri olarak hatırlanıyor.

Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?