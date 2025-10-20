Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Yirminci yüzyılın ilk yarısında denizlerin tartışmasız hakimleri devasa zırhlı savaş gemileriydi. Kalın zırhları ve görkemli siluetleriyle bu savaş gemileri sadece bir donanmanın değil bir ulusun kudretinin simgesiydi. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna gelindiğinde uçak gemileri ve güdümlü füzeler çağın yeni hakimleri oldu. Yine de zırhlılar deniz tarihinin en güçlü ve ihtişamlı sayfalarında hala hüküm sürüyor. Peki şimdiye kadar inşa edilen en büyük 10 savaş gemisi hangileri? Hangi ülke bu devleri filosuna kattı, özellikleri nelerdi? İşte denizlerin efsanelerine dair tüm merak edilenler.
Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:49