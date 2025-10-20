Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?

10. King George V Sınıfı (Birleşik Krallık, 1940)

The National Interest'te yer alan habere göre, 44 bin tonluk bu İngiliz devleri savaş antlaşmalarının getirdiği sınırlamalara rağmen zekice tasarlanmıştı. 14 inçlik topları, dönemin Amerikan gemilerindeki 16 inçlik toplara kıyasla daha küçük olsa da, üstün ateş kontrolü ve zırh yapısıyla fark yaratıyordu. Serinin en ünlü gemisi HMS Prince of Wales, Almanların efsanevi Bismarck'ını batırarak tarih yazdı. Ancak kader acımasızdı; gemi birkaç ay sonra Japon uçaklarının saldırısıyla Singapur açıklarında sulara gömüldü. Bu olay, uçak gemilerinin yükselişini ve zırhlıların çöküşünü sembolize etti.