Tarihe yön veren tüm zamanların en güçlü 4 donanması! Denizlerin efendileri onlardı
Tarih sayfalarında imparatorlukları yükselten, küresel ticareti şekillendiren ve stratejik üstünlük sağlayan donanmalar bir ulusun gücünün en somut göstergesi olmaya devam ediyor. Akdeniz'den Uzak Doğu'ya uzanan sularda günümüzde de etkisini sürdüren bu güç yarışında Türkiye de yeni amiral gemisi TCG ANADOLU ile bölgesel dengeleri değiştirme iddiasını ortaya koyuyor. Anadolu'nun çok rollü lojistik ve caydırıcılık kapasitesi, denizlerdeki yeni dönemin habercisi. Peki, tarihin akışını değiştiren ve denizlerdeki gücün zirvesini temsil eden tüm zamanların en güçlü 4 donanması hangileri? İşte o destansı filolar!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 08:26