TABLO TABLO ZAMLI TARİFE: Ocak 2026’da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Oranlar yenileniyor

Vergi, Harç ve Ceza Kalemleri Yeniden Hesaplanacak

Yeniden Değerleme Oranı'nın devreye girmesiyle birlikte, vatandaşların hayatına doğrudan dokunan birçok kalemde artış yaşanacak.

Pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı bu artıştan etkilenecek.

Ayrıca çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım istisnaları, kira gelirindeki vergi muafiyeti, temettü beyan sınırları, fatura kesme alt limiti gibi kalemlerde de yeni rakamlar geçerli olacak.