Kadraj Galeri Kadraj İkon TABLO TABLO ZAMLI TARİFE: Ocak 2026'da pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? Oranlar yenileniyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Yeniden Değerleme Oranı netleşecek. Bu oran 2026 başından itibaren vergi, harç, ceza ve birçok mali kalemde otomatik artış anlamına geliyor. Peki yeni ücretler kaç TL olacak? Zamlı pasaport, kimlik, ehliyet harcı ne kadar artacak? İşte tablo tablo yeni tarife!

Giriş Tarihi: 07.10.2025 10:08
Yeniden Değerleme Oranı, son 12 ayın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre belirleniyor. 2024'te bu oran yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. 2025 için hesaplamalarda yüzde 22 ila 24 aralığında bir oran öngörülüyor.

Bu oran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla artırılıp azaltılabiliyor. Ancak aksi bir karar alınmadığı sürece 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni oranlar yürürlüğe girecek.

Vergi, Harç ve Ceza Kalemleri Yeniden Hesaplanacak

Yeniden Değerleme Oranı'nın devreye girmesiyle birlikte, vatandaşların hayatına doğrudan dokunan birçok kalemde artış yaşanacak.
Pasaport, kimlik, ehliyet, trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı bu artıştan etkilenecek.

Ayrıca çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım istisnaları, kira gelirindeki vergi muafiyeti, temettü beyan sınırları, fatura kesme alt limiti gibi kalemlerde de yeni rakamlar geçerli olacak.

2026 YILINDA GEÇERLİ OLACAK BAZI VERGİ VE HARÇLAR (TAHMİNİ)

Açıklama Mevcut (TL) Tahmini (Yüzde 23 artışla) (TL)
A, A1, A2 ehliyet harcı 1883,1 2316,2
B ehliyet harcı 5678,6 6984,7
Ehliyet yenileme 15 18,5
Yeni ehliyetleri yenileme 340 418,2
Değerli kağıt bedeli 1420 1746,6
Pasaport harcı 6 aylık 2359,4 2902,1
Pasaport harcı 1 yıllık 3449,4 4242,8
Pasaport harcı 2 yıllık 5631,4 6926,6
Pasaport harcı 3 yıllık 8000 9840,0
Pasaport harcı 3+ yıllık 11274 13867,0
Pasaport defter değeri 1135 1396,1
Yurt dışı çıkış harcı 1000 1230,0
Değiştirme nedeniyle kimlik kartı 185 227,6
Kimlik kartı kayıp bedeli 185 227,6
IMEI kayıt ücreti 45614 56105,2
Yemek Kartı Ücretleri Yükseliyor

Çalışanlara verilen yemek kartı desteği şu anda 240 TL + KDV düzeyinde uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olarak belirlenmesi halinde bu tutar 295,2 TL'ye çıkacak.