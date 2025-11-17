Sürekli Kaygı İçinde Misiniz? Kontrolü Geri Almanın 6 Kritik Adımı

KAYGIMIZIN ASIL KAYNAĞI: ALGORİTMALAR VE EVRİMSEL BEYNİMİZ

Dr. Pemberton'a göre, bu kolektif korku hissinin ana nedeni modern bilginin doğasında yatıyor.

1. Sosyal Medyanın Şok Filtresi

Bizi ekran başında tutmak üzere tasarlanan sosyal medya algoritmaları, en çok şok eden, en endişe verici içeriği önümüze getiriyor. Bir tuşa basmamızı, kaydırmayı durdurup okumamızı sağlayan şey korku ve şoktur. Artık sadece yakın çevremizdeki olayları değil, yüzlerce mil uzakta meydana gelen her korkunç olayı anında, gerçek zamanlı olarak öğreniyoruz.

2. Beynimizin Risk Değerlendirme Hatası

Evrimsel olarak, beynimiz hayatta kalmak üzere programlanmıştır. Bizi etkileşimde tutmak isteyen bu haber döngüsü, beynimizin doğal tehdit alarmını sürekli çalmasına neden oluyor. Ne yazık ki, beynimiz posta kodumuzdaki anlık bir tehlike ile 200 mil uzaktaki bir tehlike arasındaki farkı ayırt edemez.

Sonuç: Sürekli bir "yakın tehdit var, dikkatli ol" sinyali. Bu durum, özellikle altta yatan anksiyete bozukluklarına sahip kişilerde bir felaket düşüncesi döngüsü yaratarak, kaygının fitilini ateşliyor.