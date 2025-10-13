Staj yapana 360 gün prim jesti ile erken emeklilik: 1997-2000 arası EYT'li olma hakkı tanınacak! Hangi meslekler kapsamda?
İş hayatına atılan ilk adım çoğu zaman bir staj dosyasıyla başlar. Ancak yıllar sonra emeklilik hesabı yapılırken o dönemlerin hesaba katılıp katılmadığı merak konusu olur. Mevzuata göre staj ve çıraklık dönemleri normal şartlarda emeklilik süresine dahil edilmez. Ancak bazı meslek grupları bu konuda istisna kapsamına giriyor. Peki kimler bu avantajdan yararlanabilir? Hangi meslekler kapsamda? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 08:11