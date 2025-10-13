Kadraj Galeri Kadraj İkon Staj yapana 360 gün prim jesti ile erken emeklilik: 1997-2000 arası EYT'li olma hakkı tanınacak! Hangi meslekler kapsamda?

İş hayatına atılan ilk adım çoğu zaman bir staj dosyasıyla başlar. Ancak yıllar sonra emeklilik hesabı yapılırken o dönemlerin hesaba katılıp katılmadığı merak konusu olur. Mevzuata göre staj ve çıraklık dönemleri normal şartlarda emeklilik süresine dahil edilmez. Ancak bazı meslek grupları bu konuda istisna kapsamına giriyor. Peki kimler bu avantajdan yararlanabilir? Hangi meslekler kapsamda? İşte merak edilenler.

Uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) prim ödenmediği için staj başlangıcı emeklilikte sigorta girişi sayılmaz. Peki kimler staj avantajından yararlanacak? İşte merak edilenler.

Avukatlar İçin 1 Yıllık Fırsat

Staj süresini borçlanarak emeklilik hesabına dahil edebilen meslek gruplarından biri avukatlar. Avukat adayları, toplam bir yıl süren zorunlu staj dönemlerinin tamamını ya da istedikleri kadarını borçlanabiliyor.

Baro tarafından onaylanmış staj belgesi ve borçlanma talep dilekçesiyle SGK'ya başvurulması yeterli.

Altı ay mahkemelerde, altı ay ise bir avukatın yanında geçen bu süre, sigorta başlangıcını öne çekebilme açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Doktorlara da Borçlanma Hakkı

Benzer bir ayrıcalık doktorlara da tanınmış durumda. Sigortalı olmadan önce geçirilen doktora veya tıpta uzmanlık eğitimi süreleri, borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor.