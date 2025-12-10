Emekliye 2'li hesap: 39.500 TL zamlı yatacak! SSK ve BAĞKUR için 4 maaş dilimi değişiyor

Promosyon Ödemelerinde Dört Farklı Maaş Grubu

Bankalar, promosyonları belirli gelir aralıklarına göre sınıflandırıyor. Mevcut taban uygulamaya göre;

10 bin TL altı maaş alanlara en az 5 bin TL,

10 bin – 14.999 TL arası maaş alanlara en az 8 bin TL,

15 bin – 19.999 TL arası maaş alanlara en az 10 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara en az 12 bin TL promosyon veriliyor.

Bu rakamlar SGK'nın belirlediği taban tutarlar olsa da bankalar kampanyalarla ödemeleri yükseltiyor.