Emekliye 2'li hesap: 39.500 TL zamlı yatacak! SSK ve BAĞKUR için 4 maaş dilimi değişiyor

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 800 bin emekli ile dul ve yetim aylığı alan vatandaş bir yandan Ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, diğer yandan bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından izliyor. Promosyon tutarları maaş aralığına ve seçilen bankaya göre değişirken, bazı durumlarda aynı kişi iki ayrı ödeme alma fırsatına sahip olabiliyor.

Bankalar arasındaki rekabet büyüdükçe, promosyon fırsatlarının daha avantajlı hale geleceği beklentisi güçlenmiş durumda. Bu süreçte doğru bankayı seçmek emeklilerin gelirini doğrudan etkileyen önemli bir karar olmaya devam edecek.

Promosyon Ödemelerinde Dört Farklı Maaş Grubu

Bankalar, promosyonları belirli gelir aralıklarına göre sınıflandırıyor. Mevcut taban uygulamaya göre;

10 bin TL altı maaş alanlara en az 5 bin TL,

10 bin – 14.999 TL arası maaş alanlara en az 8 bin TL,

15 bin – 19.999 TL arası maaş alanlara en az 10 bin TL,

20 bin TL ve üzeri maaş alanlara en az 12 bin TL promosyon veriliyor.

Bu rakamlar SGK'nın belirlediği taban tutarlar olsa da bankalar kampanyalarla ödemeleri yükseltiyor.

Rekabet Artıyor: Promosyon 39.500 TL'ye Kadar Çıktı

Son dönemde özellikle üst maaş grubundaki emekliler için bankaların promosyon teklifleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Bazı bankalar 20 bin TL üzeri gelir alanlar için taban tutarın çok üstünde ödeme yaparken dört banka 30 bin TL ve üzeri promosyon rakamları açıklamış durumda.

Bu bankalardan biri kampanyasını 39 bin 500 TL'ye kadar çıkararak şu ana kadar en yüksek promosyon teklifini sunan kurum haline geldi.