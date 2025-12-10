Emekliye 2'li hesap: 39.500 TL zamlı yatacak! SSK ve BAĞKUR için 4 maaş dilimi değişiyor
Türkiye'de yaklaşık 16 milyon 800 bin emekli ile dul ve yetim aylığı alan vatandaş bir yandan Ocak ayında yapılacak maaş artışını beklerken, diğer yandan bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından izliyor. Promosyon tutarları maaş aralığına ve seçilen bankaya göre değişirken, bazı durumlarda aynı kişi iki ayrı ödeme alma fırsatına sahip olabiliyor.
Giriş Tarihi: 10.12.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 09:22