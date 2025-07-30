SSK girişi 1990, 2000, 2017 arası olana gün doğdu! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik kapıda

✅ ENGELLİLERE 3600 GÜNLE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK

Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan sigortalı çalışanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartıyla emekli olabiliyor. Bu modelde yaş şartı aranmadığı için, birçok engelli çalışan için erken emeklilik ciddi bir avantaj sağlıyor. SSK girişi 1990, 2000, 2017 olan bireyler de bu haktan yararlanabiliyor.