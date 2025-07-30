SSK girişi 1990, 2000, 2017 arası olana gün doğdu! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik kapıda

SGK erken emeklilik bekleyen yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bilgiler paylaştı. SSK girişi 1990, 2000 ve 2017 arasında olan sigortalılar için bazı şartlar sağlandığında 1800 ya da 3600 gün prim ile erken emeklilik kapısı aralanıyor. 👨👩👧👦 ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER YARARLANABİLİYOR? SGK'nın son bilgilendirmelerine göre erken emeklilik farklı başlıklar altında değerlendiriliyor. Sigorta giriş tarihi prim gün sayısı, engel durumu annelik gibi özel durumlar erken emeklilik için belirleyici unsurlar arasında. ✅ ANNELER İÇİN 6 YILA KADAR BORÇLANMA HAKKI Sigortalı çalışan annelere 3 çocuğa kadar olmak üzere toplam 2160 gün, yani 6 yıl borçlanma hakkı tanınıyor. Bu borçlanma sayesinde eksik prim günlerini tamamlayan kadın çalışanlar, yaş şartını da sağlayarak erken emekli olabiliyor. ✅ MALULEN EMEKLİLİK HAKKI: 1800 GÜNLE EMEKLİLİK MÜMKÜN %60 ve üzeri çalışma gücü kaybı yaşayan bireyler malulen emekliliğe başvurabiliyor. Bu hak için en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 prim günü şartı aranıyor. Fakat başkasının bakımına muhtaç düzeyde malul olanlar için yalnızca 1800 gün yeterli oluyor. ✅ ENGELLİLERE 3600 GÜNLE YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan sigortalı çalışanlar, 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim şartıyla emekli olabiliyor. Bu modelde yaş şartı aranmadığı için, birçok engelli çalışan için erken emeklilik ciddi bir avantaj sağlıyor. SSK girişi 1990, 2000, 2017 olan bireyler de bu haktan yararlanabiliyor. ✅ YIPRANMA PAYI İLE EMEKLİLİK: MESLEKİ AVANTAJ Ağır ve riskli işlerde çalışanlara SGK tarafından yıpranma payı veriliyor. Belirli meslek gruplarında çalışanlar bu sayede primlerini daha erken tamamlayarak emekliliğe bir adım daha yaklaşabiliyor. ✅ Askerlik Borçlanmasıyla Giriş Tarihi Geri Çekilebilir Sigorta girişinden önce askerlik hizmetini tamamlayanlar, askerlik süresini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebiliyor. Bu da emeklilik yaşının düşmesini ve daha erken emekli olmayı sağlıyor. 📌 Uyarı: Yukarıda yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel emeklilik koşulları, SGK uzmanları veya e-Devlet üzerinden yapılacak bireysel sorgulamalarla netleştirilebilir. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır