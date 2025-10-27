SSK BAĞ-KUR'luya %13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 20 bin TL'lik artış masada! Ek ödeme dahil...

TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı verilere göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı %13,64 oldu. Ancak tablo henüz tamamlanmadı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklanmadan kesin rakamların ortaya çıkması mümkün değil.