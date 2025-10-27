SSK BAĞ-KUR'luya %13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 20 bin TL'lik artış masada! Ek ödeme dahil...
Yılın sonuna yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2025 Ocak ayında açıklanacak maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi bu süreçte belirleyici olacak. Ekonomideki tablo sadece maaşları değil önümüzdeki yılın mali politikalarını da şekillendirecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte merak edilenler.
