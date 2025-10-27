Kadraj Galeri Kadraj İkon SSK BAĞ-KUR'luya %13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 20 bin TL'lik artış masada! Ek ödeme dahil...

SSK BAĞ-KUR'luya %13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 20 bin TL'lik artış masada! Ek ödeme dahil...

Yılın sonuna yaklaşırken milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2025 Ocak ayında açıklanacak maaş zamlarına çevrildi. TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verisi bu süreçte belirleyici olacak. Ekonomideki tablo sadece maaşları değil önümüzdeki yılın mali politikalarını da şekillendirecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 08:50
SSK BAĞ-KUR’luya yüzde 13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 19 bin TL’lik artış masada! Ek ödeme dahil...

TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı verilere göre, SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı %13,64 oldu. Ancak tablo henüz tamamlanmadı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri açıklanmadan kesin rakamların ortaya çıkması mümkün değil.

SSK BAĞ-KUR’luya yüzde 13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 19 bin TL’lik artış masada! Ek ödeme dahil...

Enflasyon Beklentisi: Piyasa Katılımcıları Daha Yüksek Tahmin Ediyor

Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi, ekonominin nabzını tutan en önemli göstergelerden biri. Son ankette, Ekim ayı enflasyonunun %2,34, Kasım ayı için %1,55, Aralık ayı için ise %1,14 olacağı tahmin edildi.

SSK BAĞ-KUR’luya yüzde 13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 19 bin TL’lik artış masada! Ek ödeme dahil...

Böylece yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77 seviyesine yükseldi. Bu oran, bir önceki anketteki %29,86 tahminine göre yaklaşık iki puanlık bir artışa işaret ediyor.

SSK BAĞ-KUR’luya yüzde 13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 19 bin TL’lik artış masada! Ek ödeme dahil...

OVP ve Merkez Bankası Arasında Farklı Enflasyon Senaryoları

Orta Vadeli Program (OVP), hükümetin üç yıllık ekonomik yol haritası niteliğinde. OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak belirlenmişti. Buna karşın Merkez Bankası, daha geniş bir tahmin aralığıyla %25 ile %29 arasında bir oran öngörüyor.

SSK BAĞ-KUR’luya yüzde 13,14 kök aylık hesabı: En düşük emekli maaşında 19 bin TL’lik artış masada! Ek ödeme dahil...

"Yılın İkinci Yarısında Fark %13'e Ulaşabilir"

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede yıl sonuna yaklaşırken zam oranlarının belirginleşmeye başladığını ifade etti.