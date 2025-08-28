Kadraj Galeri Kadraj İkon Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

1978'de 'Sinema Kraliçesi' unvanını alan ve 1983 Asya Güzellik Yarışması'nda (Miss Asia Pasific) ikinci seçilen Nazan Saatçi, Kemal Sunal'la rol aldığı "Tokatçı" filmiyle hafızalara kazındı. Güzelliği ve oyunculuğuyla Yeşilçam'a damgasını vuran Saatçi, 67 yaşında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Kim der 67 yaşında", "Gençlere taş çıkarıyor", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumlarında bulunuyor. İşte 'Tokatçı'nın Emine'sinin yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüleri...

Giriş Tarihi: 28.08.2025 16:18
Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Nazan Saatçi, 1978 yılında 'Sinema Kraliçesi' seçilerek adından söz ettirmişti. 1983 yılında katıldığı Asya Güzellik Yarışması'nda (Miss Asia Pasific) ikinci olmuştu. Ünlü oyuncu, Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı "Tokatçı" filmiyle Türk sinemasında kalıcı bir iz bırakmayı başarmıştı.

Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle dönemin gözde yıldızlarından biri olan Nazan Saatçi, yıllar içinde değişen görüntüsüyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

67 yaşındaki Saatçi, paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, Nazan Saatçi'nin doğal ve genç görünümüne övgüler yağdırdı.

Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

Yeşilçam yıldızı için "Kim der 67 yaşında", "Gençlere taş çıkarıyor" ve "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumları yapıldı.

Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

İşte Nazan Saatçi'nin yıllar sonra ortaya çıkan o özel kareleri başta olmak üzere ünlü isimlerin değişimleri...