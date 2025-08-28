Spotlar söneli çok oldu ama o hala parlıyor! Tokatçı’nın Emine’si 67 yaşında 20’liklere taş çıkarıyor

1978'de 'Sinema Kraliçesi' unvanını alan ve 1983 Asya Güzellik Yarışması'nda (Miss Asia Pasific) ikinci seçilen Nazan Saatçi, Kemal Sunal'la rol aldığı "Tokatçı" filmiyle hafızalara kazındı. Güzelliği ve oyunculuğuyla Yeşilçam'a damgasını vuran Saatçi, 67 yaşında sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Kim der 67 yaşında", "Gençlere taş çıkarıyor", "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumlarında bulunuyor. İşte 'Tokatçı'nın Emine'sinin yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüleri...