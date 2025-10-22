Kadraj Galeri Kadraj İkon Sözleşmesini yenileyecekler dikkat: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? Kira zammı hesaplama formülü

Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Her ay olduğu gibi kasımda da kira artış oranı son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran kiralarda yapılabilecek en yüksek zam sınırını oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:40
Yeni TÜFE oranı kira piyasasında dengeleri yeniden belirleyecek. Peki kasım ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte kira zammı için hesaplama formülleri.

Kasım Ayı Kira Artışı Hangi Tarihte Belli Olacak?

Kasım 2025 kira artış oranı TÜİK'in Ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklamasıyla netlik kazanacak.

TÜİK'in her ayın üçüncü iş gününde yayımladığı TÜFE raporu, kira sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar ve ev sahipleri için bağlayıcı nitelik taşıyor.

Yeni açıklanacak veriler Kasım ayında yapılacak kira zam oranının üst sınırını belirleyecek. Ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Kira artış oranı, son 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu oran, hem konut kiralarında hem de iş yeri kiralarında referans alınıyor.