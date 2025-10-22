Sözleşmesini yenileyecekler dikkat: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta belli olacak? Kira zammı hesaplama formülü
Kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevirdi. Her ay olduğu gibi kasımda da kira artış oranı son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenecek. Bu oran kiralarda yapılabilecek en yüksek zam sınırını oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:40