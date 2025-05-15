Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. 15 bin öğretmenin atanacağı süreçte başvurular 5 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi ise gözler mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?" ve "Mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilen gelişmeler.
Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:07