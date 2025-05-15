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Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. 15 bin öğretmenin atanacağı süreçte başvurular 5 Mayıs'ta sona erdi. Şimdi ise gözler mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?" ve "Mülakatlar ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilen gelişmeler.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 12:07
Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin süreci adım adım ilerliyor. Adaylar başvurularını tamamlamalarının ardından şimdi gözlerini sözlü sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Peki, mülakat yerleri belli oldu mu? Sözlü sınavlar ne zaman başlayacak? İşte süreçteki son gelişmeler.

Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Mülakat Yerleri Belli Oldu Mu?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar mülakatlara nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenmek için merakla bekliyor. Ancak şu ana kadar mülakat yerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM) yayımladığı kılavuza göre adayların sözlü sınava alınacağı merkezler atama alanlarına göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek. Bu nedenle adaylardan sınav merkezi için ayrıca bir tercih alınmayacak.

Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz Yıla Göre Takvim Ne Diyor?

Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmen atamasında başvurular 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sözlü sınav giriş belgeleri ise 10 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim öngörülüyor.

Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Başvuruların 20 Mayıs'ta sona erdiği düşünüldüğünde sözlü sınav merkezlerinin ve tarihinin bu hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınav giriş belgelerini e-Devlet üzerinden ya da MEB'in resmî internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Sözlü Sınavlar Ne Zaman Başlayacak?

Mülakatların ne zaman başlayacağına ilişkin kesin bir tarih henüz açıklanmasa da takvimin aksaklık yaşanmadığı varsayıldığında sözlü sınavların haziran ayının ikinci haftası itibarıyla başlatılması bekleniyor. Sözlü sınav sonuçlarının ardından tercih ve atama sürecine geçilecek.