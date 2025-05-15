Sözleşmeli öğretmen 2025 mülakat yerleri sorgulama ekranı: 15 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak?

Mülakat Yerleri Belli Oldu Mu?

15 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuran adaylar mülakatlara nerede ve ne zaman gireceklerini öğrenmek için merakla bekliyor. Ancak şu ana kadar mülakat yerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (ÖDSGM) yayımladığı kılavuza göre adayların sözlü sınava alınacağı merkezler atama alanlarına göre sistem tarafından otomatik olarak belirlenecek. Bu nedenle adaylardan sınav merkezi için ayrıca bir tercih alınmayacak.