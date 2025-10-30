Kadraj Galeri Kadraj İkon Son gelişme: 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?

AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı 11. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağı belli oldu. Paketin temel odağı, meskun mahalde silah atma, sanal bahis ve trafikte yol kesme gibi toplumsal huzuru bozan suçların cezalarını üç kata kadar artırmak. Mahkûm yakınlarının merakla beklediği genel af ya da infaz sistemini değiştiren herhangi bir düzenleme ise pakette yer almıyor. İnfaz düzenlemesi, ayrı bir çalışma ile daha sonra Meclis gündemine gelecek. Peki mahkumların merak ettiği infaz düzenlemesi ve genel af bu pakette yer alıyor mu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 09:01
Uzun süredir kulislerde konuşulan ve cezaevlerindeki mahkûmlar ile yakınları tarafından büyük bir umutla beklenen 11. Yargı Paketi'nin içeriği netleşti. 31 Ekim 2025 itibarıyla AK Parti tarafından Meclis'e sunulacak olan paket, beklenen infaz düzenlemesi ve af maddelerini içermemesiyle hayal kırıklığı yarattı. Hazırlanan 40 maddelik taslak, ağırlıklı olarak suçların cezasını ağırlaştırmaya odaklanıyor. Halkın huzurunu kaçıran, meskun mahalde silah atma ve tehlikeli trafik ihlalleri gibi suçlara verilen cezalar ciddi oranda yükseltilirken, infaz indirimi bekleyenler için Meclis'in ayrı bir paket hazırlayacağı kesinleşti.

11. Yargı Paketi Meclis Yolunda!

Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu, suçlulara verilen cezaları artıran ve birçok yeni düzenleme içeren 11. Yargı Paketi çalışmalarını bitirmek üzere. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen bu paket, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, paket; meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi ve sanal bahis gibi toplumsal huzuru bozan eylemlere yönelik önemli tedbirler getiriyor. Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği konular, infaz düzenlemesi ve genel af olup olmadığı. Gelen son açıklamalar bu konuda net bir ayrım olduğunu gösteriyor.

❌ 11. Yargı Paketi'nde Af veya İnfaz Düzenlemesi Var mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

Grup Başkanı Güler'in Açıklaması: "11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenleme yoktur." Bu açıklamayla, paketin içeriğinde genel af veya infaz düzenlemesi bulunmadığı kesinleşti.

Güler, daha adil bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç olduğunu belirterek, milletvekillerinin infaz düzenlemesi çalışmalarına ayrı bir başlıkta devam ettiğini söyledi. Yani bir infaz paketi çıkarsa bile, bu, 11. Yargı Paketi'nden ayrı bir zamanda Meclis gündemine gelecek.

📈 Paketin Ana Odak Noktası: Cezaların Artırılması

11.Yargı Paketi amu güvenliğini ve çocukları hedef alan suçlara daha ağır cezalar getirmeyi amaçlıyor. İşte pakette yer alan ve cezaları artıran temel düzenlemeler:

Çocukların Suçtan Korunması

Suç Örgütü Yöneticileri: Çocukları suça iten örgüt yöneticilerine verilen cezalar, yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurma ve yönetme cezası 10 yıla yükselecek.