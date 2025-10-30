Son gelişme: 11. Yargı Paketi infaz bekleyenleri nasıl etkileyecek? 40 maddede neler var, af var mı?
AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı 11. Yargı Paketi'nin 40 maddelik taslağı belli oldu. Paketin temel odağı, meskun mahalde silah atma, sanal bahis ve trafikte yol kesme gibi toplumsal huzuru bozan suçların cezalarını üç kata kadar artırmak. Mahkûm yakınlarının merakla beklediği genel af ya da infaz sistemini değiştiren herhangi bir düzenleme ise pakette yer almıyor. İnfaz düzenlemesi, ayrı bir çalışma ile daha sonra Meclis gündemine gelecek. Peki mahkumların merak ettiği infaz düzenlemesi ve genel af bu pakette yer alıyor mu? Detaylar haberimizde.
Giriş Tarihi: 30.10.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 09:01