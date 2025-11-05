SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis'e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yargı sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 11. Yargı Paketi'ne dair meraklı bekleyiş devam ediyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla paketin Meclis Başkanlığı'na sunulup sunulmadığı ve içeriğindeki infaz, tutukluluk ve suç tiplerine dair düzenlemelerin son durumu gündemin ana başlıklarından. İşte 11. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı, ne zaman çıkacak ve içeriği ne olacak sorularının güncel yanıtları...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:19