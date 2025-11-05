SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

Adalet Bakanlığı'nın yargı sistemine kapsamlı bir neşter vurması beklenen 11. Yargı Paketi için Meclis'teki kritik takvim işlemeye başladı. 5 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla paketin infaz düzenlemeleri denetimli serbestlik ve suç tiplerine yönelik beklenen değişiklikleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti kurmaylarından gelen son açıklamalar paketin sunum tarihini netleştirirken, milyonların beklediği "genel af" konusundaki belirsizlik de son buldu. İşte 11. Yargı Paketi'nin içeriği, Meclis'e sunulma tarihi ve hangi suçlarda ne tür değişikliklerin beklendiğine dair tüm güncel detaylar...