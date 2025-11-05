Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis'e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis'e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yargı sisteminde kapsamlı değişiklikler öngören 11. Yargı Paketi'ne dair meraklı bekleyiş devam ediyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla paketin Meclis Başkanlığı'na sunulup sunulmadığı ve içeriğindeki infaz, tutukluluk ve suç tiplerine dair düzenlemelerin son durumu gündemin ana başlıklarından. İşte 11. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi var mı, ne zaman çıkacak ve içeriği ne olacak sorularının güncel yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:19
SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

Adalet Bakanlığı'nın yargı sistemine kapsamlı bir neşter vurması beklenen 11. Yargı Paketi için Meclis'teki kritik takvim işlemeye başladı. 5 Kasım 2025 Çarşamba itibarıyla paketin infaz düzenlemeleri denetimli serbestlik ve suç tiplerine yönelik beklenen değişiklikleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. AK Parti kurmaylarından gelen son açıklamalar paketin sunum tarihini netleştirirken, milyonların beklediği "genel af" konusundaki belirsizlik de son buldu. İşte 11. Yargı Paketi'nin içeriği, Meclis'e sunulma tarihi ve hangi suçlarda ne tür değişikliklerin beklendiğine dair tüm güncel detaylar...

SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

11. Yargı Paketi Meclis'e Sunuldu Mu? (5 Kasım 2025 Son Durum)

Adalet Bakanlığı'nın titizlikle üzerinde çalıştığı ve Meclis gündemini belirlemesi beklenen 11. Yargı Paketi'nin, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmadığı biliniyor.

SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin yaptığı son açıklamalarda, Adalet Bakanlığı ile paket üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Güler, paketin nihai halinin verilerek "önümüzdeki haftalarda" Meclis Başkanlığı'na sunulacağını ifade etti. Bu da paketin Kasım 2025'in ikinci yarısında Meclis gündemine gelme ihtimalini güçlendiriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, paketin taslak metninin milletvekillerine gönderildiğini ve son rötuşların yapıldığını belirterek, yasal sürecin hızlanacağına işaret etmişti.

SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

Paketin Yasalaşma Süreci ve Takvimi Ne?

11. Yargı Paketi'nin yasalaşma süreci, Meclis'e sunulmasının ardından şu aşamalardan geçecek:

Teklifin öncelikle TBMM Adalet Komisyonu'nda detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Bu aşamada değişiklik ve eklemeler yapılabilir. TBMM Genel Kurulu: Komisyondan geçen teklif, Genel Kurul'a sunularak milletvekillerinin oylamasına tabi tutulacak. Genel Kurul'da kabul edilen metin, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

SON DURUM: 11. YARGI PAKETİ Meclis’e geldi mi, infaz düzenlemesi genel af var mı?

AK Parti'nin Meclis'e sunum takvimini önümüzdeki haftalar olarak işaret etmesi, teklifin Komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin yoğun geçeceğini ve 2025 yılı bitmeden yasalaşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.