SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak

İstanbul ve Marmara İçin Sel Riski

Özellikle Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor.

Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar yoğun sağanak yağış bekleniyor.



Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji riskli saat aralığını da net şekilde açıkladı:

29 Eylül Pazartesi günü 00.00 – 12.00.