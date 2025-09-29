Kadraj Galeri Kadraj İkon SON DAKİKA: Şiddetli yağmur fırtınası geliyor! Meteoroloji 17 ile sarı kod verdi, İstanbul’da şakır şakır yağmur o saatlerde zirve yapacak

Yeni haftada hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Bugün ve salı günü yurt genelinde kışa yaklaşan soğuk bir hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başında dikkat çeken bir uyarı yayınladı. İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Açıklamada özellikle kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra saatte 50 kilometreye ulaşabilecek rüzgarların etkili olacağı belirtildi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Kuvvetli yağışlar kaç gün sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak? İşte 29 Eylül MGM il il hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava yeniden etkili olacak. Yurdun büyük kesiminde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken bazı iller için sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Sıcaklıklar 4-6 Derece Birden Düşecek

Kuzeybatı bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyden, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Bu düşüşle birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde üşüten bir hava hakim olacak.

17 İl İçin Sarı Kodlu Alarm

Meteoroloji İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı verdi.

Uyarı yapılan iller arasında Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce de bulunuyor. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İstanbul ve Marmara İçin Sel Riski

Özellikle Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunda kuvvetli yağış öngörülüyor.

Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar yoğun sağanak yağış bekleniyor.

Yetkililer, bu bölgelerde sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji riskli saat aralığını da net şekilde açıkladı:

29 Eylül Pazartesi günü 00.00 – 12.00.

Bakanlıktan Vatandaşa Uyarı

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji'nin uyarılarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı.