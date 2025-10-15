ŞOK’ta bu hafta indirim rüzgarı! 15-21 Ekim arasında erkek giyimden beyaz eşyaya kaçırılmayacak fırsatlar

Maybelline New York Fit Me Fondöten Çeşitleri: 289 ₺
Maybelline New York Fit Me Kapatıcı Çeşitleri: 289 ₺
Maybelline New York Ruj Çeşitleri (Super Stay Matt, Vinyl Ink, Color Sensational): 229 ₺
Maybelline New York After Dark Maskara / Mascara: 279 ₺
Baby Silky Kirpik Kıvırıcı/Kaş Şekillendirici Makyaj Seti: 229 ₺
Clear Şampuan Çeşitleri (500 ml): 129 ₺
Axe Deodorant Çeşitleri (150 ml): 155 ₺
Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu (4x200 g): 89 ₺
Dove Sıvı Sabun Çeşitleri (500 ml): 39 ₺
Arko Nem Değerli Yağlar Serisi El/Vücut Kremi (150 ml): 39 ₺
Molfix Premium Bebek Bezi (Ultra Fırsat Paketi): 329 ₺
Baby Turco Islak Havlu (90'lı): 25 ₺
Molped Pure & Soft Günlük Ped Normal: 30 ₺
Molped Pure & Soft Ped Çeşitleri Normal / Süper (30'lu / 24'lü): 80 ₺
Vaseline El Kremi Çeşitleri (200 ml): 139 ₺
Vaseline Lip Therapy Dudak Bakım Kremi: 47 ₺
Expodent Diş Fırçası Çeşitleri (3 adet): 43 ₺