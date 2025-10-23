Kadraj Galeri Kadraj İkon ŞOK aktüel kataloğu yayında! UGG botlardan elektronik ev aletlerine kaçırılmayacak kampanyalar

ŞOK Market, Ekim ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 22-28 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni ŞOK aktüel kataloğu, bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında kış sezonuna hazırlık yapanlar için UGG tarzı botlar, ev konforunu artıracak elektronik ev aletleri ve birçok temel ihtiyaç ürününde cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 16:11
ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Nevresim seti 799 TL, saç kurutma makinesi 899 TL, projeksiyon cihazı 12.999 TL ve espresso kahve makinesi 11.999 TL fiyatlarla müşterilerle buluşacak.

Pınar Kido Kahvaltı Seti (Kasa Arkası İndirimi): 85 TL → 65 TL

Anadolu Mutfağı Filiz Bulgur: 32,50 TL → 29,50 TL (%10 indirim)

Superfresh Misket Köfte (400 g): 149 TL → 99 TL (%33 indirim)

Superfresh Kadınbudu Köfte (400 g): 154,50 TL → 99 TL (%36 indirim)

Superfresh İçli Köfte (400 g): 99 TL → 77 TL (%22 indirim)

Piyale Tam Buğday Unu (2 kg): 62 TL

Superfresh Mercimek Köftesi (300 g): 77 TL → 59 TL (%22 indirim)

Piyale Sebzeli Erişte (350 g): 44,50 TL → 29 TL (%34 indirim)

İkbal Dana Kokteyl Sosis (200 g): 99 TL → 69 TL (%30 indirim)

Polonez Dana Salam (50 g): 39,50 TL → 29 TL (%27 indirim)

Keskinoğlu Yumurta (15'li): 49 TL

Keskinoğlu Yumurta (10'lu): 39 TL

Peros Matik Toz Deterjan (10 kg): 325 TL

Yuka Tuvalet Kağıdı (32'li, 3 Katlı): 179 TL

Yuka Rulo Kağıt Havlu (12'li, 3 Katlı): 139 TL

Bingo Soft Yumuşatıcı (Lovely / Sensitive, 5 L): 149 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Tableti (65'li): 179 TL → 119 TL (%33 indirim)

Arzum OK0039 Pro Espresso Kahve Makinesi: 11.999 TL

Arzum Starry El Blender Seti (Blender, Doğrayıcı, Çırpıcı): 1.699 TL

Arzum Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge: 1.599 TL

Philips FC9332/07 PowerPro Compact Toz Torbasız Süpürge: 5.799 TL

Aprilla 4035 Şarjlı El Süpürgesi (2 Adet): 449 TL

Kiwi Dijital Mutfak Terazisi: 219 TL

Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü: 999 TL

Asonic SP50 Mini Su Pompası: 149 TL

