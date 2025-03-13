Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış geçişleri beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.