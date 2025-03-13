Kadraj Galeri Kadraj İkon Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyredeceği ve birçok kentte 30 dereceyi aşan sıcaklıkların görüleceği belirtildi. Bu sıcak hava dalgası uzun sürmeyecek. Hafta başı itibarıyla İstanbul'da sıcaklıkların tek hanelere düşeceği ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:56
Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinde hafif sağanak yağış geçişleri beklenirken diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava görülecek.

Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

BU SENE KOCAKARI SOĞUKLARI GELECEK Mİ?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Köse, halk arasında "kocakarı soğukları" olarak bilinen ve genellikle 11-17 Mart tarihleri arasında etkili olan soğuk hava koşullarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Köse, mart ayının mevsim normallerinin dışında hava koşulları sunduğuna dikkat çekerek bu yıl "kocakarı soğukları"nın yaşanmayacağını belirtti.

Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

2025 Mart'ında Sıcaklıklar Normalin Üzerinde

Köse, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dayanarak mart ayında hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde olmasının beklendiğini ifade etti. "Dolayısıyla, bu yıl 'kocakarı soğukları' yaşanmayacak" diyen Köse, mart ayı için hava koşullarının genel olarak ılıman geçeceğini söyledi.

Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

Mart Ayı Şakacı Bir Aydır: Kış Hala Kapıda

Köse, mart ayının sürprizlerle dolu olduğunu vurgulayarak, "Bahar havasında esen rüzgarların aniden soğuk havaya dönüşme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Mart, şakacı ve sürprizlere açık bir aydır. Bu, kışın tamamen bittiği anlamına gelmez" şeklinde uyarılarda bulundu. Köse, mart ayının ikinci yarısında soğuk hava koşullarının yeniden etkili olabileceğine dikkat çekti.

Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji’den İstanbul’a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!

METEOROLOJİ 13 MART HAVA DURUMU RAPORU

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olaylarının yaşanması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.