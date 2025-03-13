Soğuk hava dalgası o tarihte geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı: Sıcaklık tek hanelere düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 12-15 derece üzerinde seyredeceği ve birçok kentte 30 dereceyi aşan sıcaklıkların görüleceği belirtildi. Bu sıcak hava dalgası uzun sürmeyecek. Hafta başı itibarıyla İstanbul'da sıcaklıkların tek hanelere düşeceği ve sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 06:56