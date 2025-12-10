Soğuk algınlığına doğal kalkan! Günde bir avuç tüketmek grip belirtilerini hızla hafifletiyor

🔹Şurup, çay, reçel veya meyve suyu olarak tüketilebilen bu küçük ve koyu renkli meyveler, beslenmeyi destekleyen lezzetli bir seçenek sunar. Bir tedavi yöntemi olmasa da, mürver meyvesi sağlıklı yaşam tarzını tamamlayarak bağışıklık desteği, sindirim sağlığı ve genel iyilik hali için potansiyel avantajlar sağlayabilir.

🔹Banner Baywood Tıp Merkezi'nde klinik eczacı olan Dr. Kelly Erdos, "Mürver, soğuk algınlığı veya gribi tedavi edemez ancak bazı kişilerde semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir" diyor.