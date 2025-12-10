Kadraj
Soğuk algınlığına doğal kalkan! Günde bir avuç tüketmek grip belirtilerini hızla hafifletiyor
Kış aylarında soğuk algınlığı vakaları artarken, son dönemde popüler hale olan bir meyve yeniden gündeme geliyor. Uzmanların dikkat çektiği bu küçük ve koyu renkli meyve, bağışıklıkla ilgili tartışmaların merkezinde yer alıyor. İşte soğuk algınlığına doğal kalkan olan meyvenin faydaları!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 12:45