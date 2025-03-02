Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Skype'ın Yükselişi ve Düşüşü

2003 yılında Janus Friis ve Niklas Zennström tarafından kurulan Skype, internet üzerinden ücretsiz görüşme imkânı sunarak kısa sürede küresel çapta büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. 2005 yılında eBay tarafından 2,6 milyar dolara satın alınan platform, 2011 yılında Microsoft'un 8,5 milyar dolarlık dev yatırımıyla bünyesine katıldı.

Ancak son yıllarda iletişim dünyasında büyük bir değişim yaşandı. WhatsApp, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformların yükselişi, Skype'ın eski popülaritesini kaybetmesine neden oldu. Özellikle pandemi sürecinde Teams'in iş dünyasında giderek daha fazla benimsenmesi, Microsoft'un Skype yerine Teams'i ön plana çıkarmasına yol açtı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)