Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?
Microsoft'un uzun yıllardır hizmet veren görüntülü ve sesli görüşme platformu Skype için sona yaklaşıldı. Kullanıcıların internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasını sağlayan Skype, özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi görmüştü. Ancak son dönemde platformun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Microsoft, bu söylentilere son noktayı koydu. Peki Skype kapanıyor mu, ne zaman? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:58