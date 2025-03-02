Kadraj Galeri Kadraj İkon Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Microsoft'un uzun yıllardır hizmet veren görüntülü ve sesli görüşme platformu Skype için sona yaklaşıldı. Kullanıcıların internet üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeler yapmasını sağlayan Skype, özellikle pandemi döneminde yoğun ilgi görmüştü. Ancak son dönemde platformun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Microsoft, bu söylentilere son noktayı koydu. Peki Skype kapanıyor mu, ne zaman? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 02.03.2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 16:58
Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yıllardır milyonlarca kişinin sesli ve görüntülü iletişim için kullandığı Skype'ı mayıs ayı itibarıyla kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Şirket, iletişim stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek tüm odağını Microsoft Teams'e kaydıracağını duyurdu.

Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Microsoft'tan Resmi Açıklama

Microsoft İşbirliğine Dayalı Uygulamalar ve Platformlar Başkanı Jeff Teper, konuyla ilgili yayımladığı blog yazısında, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte Microsoft'un iletişim hizmetlerini modern ihtiyaçlara uygun hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Teper, Skype'ın kapatılmasının ardından kullanıcıların bire bir görüşme, grup aramaları, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel iletişim özelliklerine Teams üzerinden erişebileceğini vurguladı. Ayrıca Teams'in toplantı düzenleme, takvim yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş işlevleri de ücretsiz sunduğunu belirterek, son iki yılda Teams üzerinden yapılan toplantı sürelerinin dört katına çıktığını ifade etti.

Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Skype Kullanıcıları İçin Geçiş Süreci

Microsoft, Skype kullanıcılarının mevcut hesap bilgileriyle Microsoft Teams'e sorunsuz bir şekilde giriş yapabileceklerini açıkladı. Şirket, kullanıcıların sohbet geçmişi, kişi listesi ve arama kayıtlarını dışa aktarma imkânına sahip olacağını duyurdu.

Teams'e geçiş yapmak istemeyen kullanıcılar için alternatif seçenekler sunulsa da Microsoft'un temel amacı, Skype'tan boşalan alanı Teams ile doldurarak kullanıcıları bu yeni platforma yönlendirmek.

Skype kapanıyor mu, ne zaman? Microsoft Skype uygulaması kaldırıldı mı, neden?

Skype'ın Yükselişi ve Düşüşü

2003 yılında Janus Friis ve Niklas Zennström tarafından kurulan Skype, internet üzerinden ücretsiz görüşme imkânı sunarak kısa sürede küresel çapta büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı. 2005 yılında eBay tarafından 2,6 milyar dolara satın alınan platform, 2011 yılında Microsoft'un 8,5 milyar dolarlık dev yatırımıyla bünyesine katıldı.

Ancak son yıllarda iletişim dünyasında büyük bir değişim yaşandı. WhatsApp, Zoom ve Microsoft Teams gibi platformların yükselişi, Skype'ın eski popülaritesini kaybetmesine neden oldu. Özellikle pandemi sürecinde Teams'in iş dünyasında giderek daha fazla benimsenmesi, Microsoft'un Skype yerine Teams'i ön plana çıkarmasına yol açtı.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)