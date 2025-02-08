Şişli’de uyuşturucu ticareti! Kullandıkları yöntem pes dedirtti

İstanbul Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Recep Yaşar C. (27), Recep B. (26) ve Musa S.'yi (23) durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, 102 gram esrar ile 41 bin lira ele geçirdi. Olayla ilgili çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamera çalışmasında, şüphelilerden Musa S.'nin Şişli Eskişehir Mahallesi'nde bir adresten çıktığını tespit etti.