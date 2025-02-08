Şişli'de uyuşturucu ticareti! Kullandıkları yöntem pes dedirtti
İstanbul Şişli'de çimento dökerek oluşturdukları beton kalıpların içerisinde uyuşturucu hap ticareti yapan şüpheliler, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Çekiçle kalıpları tek tek kıran polis, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan çok sayıda hap, çok miktarda kokain ve esrar ele geçirdi. Uyuşturucu alanlarla şüphelilerin, '3 kalıp gönder' şifresiyle anlaştıkları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:00