Sıla bebek davasında ikinci duruşma bugün! Babaanne dinlenecek
Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması, bugün Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. İlk duruşmada suça sürüklenen çocuklardan K.A.'nın aynı evde birlikte yaşadığı babaannesinin de tanık olarak dinlenilmesi talep edildi. Bugünkü duruşmada babaannenin dinlenilmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:26