Kadraj Galeri Kadraj İkon Siklonik hava dalgası nedir, ne demek? Siklon hava ne anlama gelir? Yunanistan'dan ülkemize giriş yaptı!

Ülkemiz yaz boyunca yağışsız geçen günlerin ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen sağanak yağış ülke genelinde yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri özellikle Bulgaristan'ın kuzeyinden ve Yunanistan'ın güney kesimlerinden ilerleyen siklonik sistemin Edirne'de hava koşullarını değiştirdiğini belirtiyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 06:24
Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Bulgaristan üzerinden, güneyden ise Yunanistan hattından ilerleyen siklonik hava dalgası Trakya bölgesinde etkili olmaya başladı. Uzmanlar bu sistemin üst atmosferdeki jet akımlarına bağlı olarak geliştiğini ve önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ifade ediyor.

Siklon Nedir?

Meteoroloji literatüründe siklon, çevresine göre basıncın daha düşük olduğu bir bölgede hava kütlelerinin merkeze doğru spiral biçimde hareket etmesiyle tanımlanıyor.

Kuzey yarımkürede bu hareket saat yönünün tersine gerçekleşirken, beraberinde rüzgâr, yağmur ve yer yer fırtınalı hava koşullarını getiriyor. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşan siklonlar, özellikle bulutlu, yağışlı ve kararsız hava koşullarıyla biliniyor.

Siklonik Hava Dalgası Ne Anlama Geliyor?

Atmosferde dalga formunda ilerleyen ve genellikle alçak basınç sistemleriyle ilişkili olan bu hareketler "siklonik hava dalgası" olarak adlandırılıyor.

Bu dalgalar, üst atmosferdeki jet akımlarının yönlendirmesiyle soğuk ve sıcak hava kütlelerini bir araya getirerek hava durumunda hızlı değişimlere yol açabiliyor.