Siklonik hava dalgası nedir, ne demek? Siklon hava ne anlama gelir? Yunanistan'dan ülkemize giriş yaptı!
Ülkemiz yaz boyunca yağışsız geçen günlerin ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetlenen sağanak yağış ülke genelinde yer yer etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji yetkilileri özellikle Bulgaristan'ın kuzeyinden ve Yunanistan'ın güney kesimlerinden ilerleyen siklonik sistemin Edirne'de hava koşullarını değiştirdiğini belirtiyor.
Giriş Tarihi: 07.10.2025 06:24