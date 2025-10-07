Siklonik hava dalgası nedir, ne demek? Siklon hava ne anlama gelir? Yunanistan’dan ülkemize giriş yaptı!

Kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Bulgaristan üzerinden, güneyden ise Yunanistan hattından ilerleyen siklonik hava dalgası Trakya bölgesinde etkili olmaya başladı. Uzmanlar bu sistemin üst atmosferdeki jet akımlarına bağlı olarak geliştiğini ve önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceğini ifade ediyor.