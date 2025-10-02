Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

NİSSAN TOWNSTAR EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ
Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ekim 2025
(Yük taşımacılığına odaklı versiyonlar)
1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia: 1.082.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia: Liste Fiyatı: 1.263.500 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.213.500 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia: Liste Fiyatı: 1.373.300 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.323.300 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna: Liste Fiyatı: 1.443.100 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.393.100 TL
EV (Elektrikli) L1 Tekna+: 1.977.500 TL
EV (Elektrikli) L2 Tekna: 1.957.100 TL
Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Ekim 2025
(Yolcu taşımacılığına odaklı elektrikli versiyonlar)
EV Designpack: 2.229.800 TL
EV Platinum: 2.277.300 TL