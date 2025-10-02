Kadraj Galeri Kadraj İkon Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai'de dev indirim fırsatı...

Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai'de dev indirim fırsatı...

Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Ekim ayı fiyat listeleri bir bir açıklanıyor. Nissan ve Dacia 2025 Ekim ayına güncel fiyatlarını duyurdu. SUV segmentinde rekabeti körükleyen bu iki markanın yeni fiyatları, 'Araba almak için doğru zaman mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Nissan'ın amiral gemisi Qashqai modelinde sunduğu dev nakit alım indirimi dikkat çekerken Dacia'nın Sandero Stepway ve Jogger modellerindeki istikrarlı fiyat politikası gözlerden kaçmadı. İşte kalem kalem, model model Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 02.10.2025 09:14
Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

Nissan Ekim ayında en çok satan modeli Qashqai için sunduğu "nakit alım indirimi" ile vatandaşlara cazip fiyatlar sunuyor. SUV segmentinde olan Nissan Qashqai, 1.999.000 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla satılmaya başlandı. Bu indirim, liste fiyatı üzerinden 265 bin TL'yi aşan bir avantaj anlamına geliyor. Juke ve geniş ailelerin tercihi X-Trail modellerinde de benzer indirimler yapılıyor.

Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

Kalem Kalem Nissan Ekim 2025 Fiyat Listesi

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ekim 2025

SUV pazarının kralı Qashqai, Mild Hybrid teknolojisi ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkıyor.

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack: Liste Fiyatı: 2.264.300 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 1.999.000 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack: Liste Fiyatı: 2.961.100 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 2.861.100 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4: Liste Fiyatı: 3.430.200 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 3.430.200 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ekim 2025

Elektrikli sürüş deneyimini şarj derdi olmadan sunan e-Power teknolojisi, benzinli motorun jeneratör görevi gördüğü yenilikçi bir sistem sunuyor.

e-POWER Skypack: 3.203.700 TL

e-POWER N-Design: 3.317.400 TL

e-POWER Platinum Premium: 3.536.000 TL

Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ekim 2025

Geniş iç hacmi ve güçlü duruşuyla ailelerin tercihi X-Trail, premium bir SUV deneyimi vadediyor.

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum: Liste Fiyatı: 3.641.200 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 3.399.000 TL

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium: 4.109.900 TL

Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

Nissan Juke Fiyat Listesi Ekim 2025

B-SUV segmentinin ikonik modeli Juke, cesur tasarımı ve kompakt boyutlarıyla şehir hayatının vazgeçilmezi.

1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna: Liste Fiyatı: 1.604.000 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 1.549.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum: Liste Fiyatı: 2.007.700 TL | Nakit Alım İndirimli Fiyatı: 1.893.200 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium: 2.196.100 TL

Sıfır araba alacaklar bu listeye kilitlendi! İşte Ekim 2025 Nissan ve Dacia fiyatları! Qashqai’de dev indirim fırsatı...

NİSSAN TOWNSTAR EKİM 2025 FİYAT LİSTESİ

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ekim 2025

(Yük taşımacılığına odaklı versiyonlar)

1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia: 1.082.400 TL

1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia: Liste Fiyatı: 1.263.500 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.213.500 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia: Liste Fiyatı: 1.373.300 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.323.300 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna: Liste Fiyatı: 1.443.100 TL | KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Fiyat: 1.393.100 TL

EV (Elektrikli) L1 Tekna+: 1.977.500 TL

EV (Elektrikli) L2 Tekna: 1.957.100 TL

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Ekim 2025

(Yolcu taşımacılığına odaklı elektrikli versiyonlar)

EV Designpack: 2.229.800 TL

EV Platinum: 2.277.300 TL