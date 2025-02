Sibel Can’ın pozu kızı Melisa’ya pes dedirtti! Oğlu Engincan Ural’dan da yorum gecikmedi

Genç yaşta şöhrete kavuşan Sibal Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla her dönem adından söz ettirmeyi başardı. 11 yıl evli kaldığı Hakan Ural'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adlarında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturdu ve Emir adında bir oğlu daha oldu. Aksüt'ten 2010'da boşanan üç çocuk annesi Sibel Can son olarak verdiği bir poz ve çocuklarının yaptıkları yorumlarla gündeme geldi.