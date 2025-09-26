SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Artık yaş şartı aranmaksızın, sadece çalışma gücü kaybı oranı ve prim gün sayısı ile emekli olmak mümkün hale geliyor. %60 ve üzeri raporu olanlar için 1800 gün (5 yıl) gibi kısa bir primle emeklilik kapısı aralanırken, %40 ve üzeri raporu olanlar için de kademeli bir sistemle yaşsız emeklilik hakkı sunuluyor.