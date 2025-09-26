SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Yaş şartsız erken emeklilik: %40 ve %60 rapor ile emeklilik şartlarının tam listesi
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bir konuya değindi. Bu anlamda merak edilen malulen emeklilik sistemiyle ilgili detaylara haberimizde yer verdik. TBMM'de kabul edilen yeni yasa engelli ve malulen emeklilik sistemini baştan aşağı değiştiriyor! Artık vergi indirimi belgesi yerine SGK sağlık kurulu raporu esas alınacak, süreçler kısalacak. Çalışma gücünü %60 kaybedenler 1800 gün primle, %40 ve üzeri raporu olanlar ise yaş şartı olmadan emekli olabilecek. İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için değişen şartlar, yeni prim günleri ve emeklilik hakkı tanıyan hastalıkların tam listesi...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:05