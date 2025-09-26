Kadraj Galeri Kadraj İkon Yaş şartsız erken emeklilik: %40 ve %60 rapor ile emeklilik şartlarının tam listesi

Yaş şartsız erken emeklilik: %40 ve %60 rapor ile emeklilik şartlarının tam listesi

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bir konuya değindi. Bu anlamda merak edilen malulen emeklilik sistemiyle ilgili detaylara haberimizde yer verdik. TBMM'de kabul edilen yeni yasa engelli ve malulen emeklilik sistemini baştan aşağı değiştiriyor! Artık vergi indirimi belgesi yerine SGK sağlık kurulu raporu esas alınacak, süreçler kısalacak. Çalışma gücünü %60 kaybedenler 1800 gün primle, %40 ve üzeri raporu olanlar ise yaş şartı olmadan emekli olabilecek. İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için değişen şartlar, yeni prim günleri ve emeklilik hakkı tanıyan hastalıkların tam listesi...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:05
SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Milyonlarca sigortalı için emeklilik hayalini erkene çeken, adeta bir can simidi niteliğindeki engelli ve malulen emeklilik sisteminde tarihi bir dönemece girildi. TBMM'de kabul edilen yeni yasa ile hem başvuru süreçleri kolaylaşıyor hem de bazı sigortalılar için prim gün şartları yeniden düzenleniyor.

SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Artık yaş şartı aranmaksızın, sadece çalışma gücü kaybı oranı ve prim gün sayısı ile emekli olmak mümkün hale geliyor. %60 ve üzeri raporu olanlar için 1800 gün (5 yıl) gibi kısa bir primle emeklilik kapısı aralanırken, %40 ve üzeri raporu olanlar için de kademeli bir sistemle yaşsız emeklilik hakkı sunuluyor.

SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Yeni dönemin en devrimsel nitelikteki değişikliği, SSK'lılar için "vergi indirimi belgesi" zorunluluğunun kaldırılarak, sürecin tamamen SGK sağlık kurulları üzerinden yürütülecek olmasıdır. Bu, daha önce Maliye ve SGK arasında gidip gelen, aylarca süren bürokratik sürecin tarihe karışması ve emekliliğin hızlanması anlamına geliyor.

SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Peki, bu yeni yasa kimleri kapsıyor? Kimler 1800 günle, kimler 4100 günle emekli olabilir? Engelli emekliliği ile malulen emeklilik arasındaki 5 temel fark nedir? İşte yeni döneme dair tüm merak edilenleri, en net ve anlaşılır haliyle masaya yatırdığımız kapsamlı emeklilik rehberi.

SGK’ya 2008-2014 arası girişi olan listeye baksın! 3700- 3960-4100 primi olana gün doğdu

Süreçler Hızlanıyor, Bürokrası Azalıyor

Yeni düzenlemenin en can alıcı noktası, özellikle 2008 öncesi sigortalı olan SSK'lı engelli vatandaşları ilgilendiriyor:

Vergi İndirimi Belgesi Yerine SGK Raporu: Eskiden engelli emekliliği için önce vergi dairesinden "vergi indirimi belgesi" alınması, sonra bu belgeyle SGK'ya başvurulması gerekiyordu. Yeni yasa ile bu süreç tek çatı altında toplanıyor. Artık sadece SGK Sağlık Kurulu'nun vereceği iş gücü kaybı oranı raporu yeterli olacak. Bu, işlemlerin çok daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacak.