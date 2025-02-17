Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK'da 2008 detayına dikkat: Emeklinin çift maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur'lu için doğru bilinen yanlışlar

SGK'da 2008 detayına dikkat: Emeklinin çift maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur'lu için doğru bilinen yanlışlar

Son dönemde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair haberler hızla yayıldı ve pek çok kişi bu konuda endişelendi. Ancak arka planda dönen tartışmaların ve yanlış anlamaların ardında yatan gerçek pek de düşündüğünüz gibi değil. 2030 yılına kadar geçerli olan bu uygulama emeklilerin maaşlarının korunmasını sağlıyor. Peki bu algı nasıl ortaya çıktı? İşte emekli maaşlarının kesilmeyeceğini kanıtlayan önemli detaylar.

Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:55
SGK’da 2008 detayına dikkat: Emekli maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur’lu için doğru bilinen yanlışlar

Son günlerde, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair yanlış bir algı oluştu. Medyada emeklilerin çalışarak çift maaş almalarının engellenmesi üzerine yayılan haberler gerçek durumu yansıtmıyor. Şu anda yürürlükte olan yasa çalışan emeklilerin maaşlarını almaya devam etmelerini sağlıyor ve 2030 yılına kadar geçerli bir düzenleme söz konusu. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in konuya dair açıklamaları...

SGK’da 2008 detayına dikkat: Emekli maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur’lu için doğru bilinen yanlışlar

Yeni Bir Düzenleme Yok: Mevcut Yasalar Yeterli

Çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair çıkan haberler, aslında tamamen yanıltıcı. Bu konuda herhangi bir yeni yasal düzenleme bulunmuyor.

SGK’da 2008 detayına dikkat: Emekli maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur’lu için doğru bilinen yanlışlar

2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenen kurallar, çalışan emeklilerin maaşlarının devam etmesini sağlıyor.

SGK’da 2008 detayına dikkat: Emekli maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur’lu için doğru bilinen yanlışlar

Bu düzenleme emekli olduktan sonra çalışanlar için geçerli olmaya devam ediyor ve herhangi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

SGK’da 2008 detayına dikkat: Emekli maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur’lu için doğru bilinen yanlışlar

Emekliler Hala Çift Maaş Alabilir

Emekliler, özel sektörde çalışarak hem emekli maaşlarını hem de kazançlarını elde etmeye devam edebilirler. Çalışan emekli, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek iki maaş alabiliyor.