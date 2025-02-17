SGK'da 2008 detayına dikkat: Emeklinin çift maaşı kesilir mi? SSK, Bağkur'lu için doğru bilinen yanlışlar
Son dönemde çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair haberler hızla yayıldı ve pek çok kişi bu konuda endişelendi. Ancak arka planda dönen tartışmaların ve yanlış anlamaların ardında yatan gerçek pek de düşündüğünüz gibi değil. 2030 yılına kadar geçerli olan bu uygulama emeklilerin maaşlarının korunmasını sağlıyor. Peki bu algı nasıl ortaya çıktı? İşte emekli maaşlarının kesilmeyeceğini kanıtlayan önemli detaylar.
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:55