Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

SGK işgücü kaybı yüzde 60 ve üzeri durumlarda malulen emeklilik imkânı tanıyor. Kalp yetmezliğinden beyin tümörüne, kanserden Parkinson'a kadar birçok hastalık erken emeklilik kapısını aralıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 10:27
SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun güncel duyurularına göre belirli sağlık sorunlarına sahip sigortalılar, normal emeklilik şartlarından bağımsız olarak "malulen emeklilik" hakkı kazanabiliyor. İş gücünü en az %60 kaybettiği tespit edilen kişiler, 1.800 gün asgari prim şartını yerine getirdiklerinde yaş beklemeksizin emekli olma fırsatı yakalıyor.

SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

İşgücü kaybı: En az %60 oranında raporlanmış malullük

Prim günü: Asgari 1.800 gün

Yaş: Aranmıyor

SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAYAN BAŞLICA HASTALIKLAR

Kalp Yetmezliği

Kronik kalp hastalıkları, kalp kası fonksiyonunda ciddi zayıflamaya yol açarak malullük statüsü oluşturabiliyor.

Kanser Çeşitleri

Kemoterapi ve radyoterapi süreçleri ile hastalığın evresi dikkate alınarak %60 ve üzeri iş göremezlik raporu verilebiliyor.

SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

Siroz

Karaciğer fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulması durumunda, ilerleyen evrelerde malulen emeklilik hakkı doğuyor.

Parkinson Hastalığı

İlerlemiş vakalarda, kas kontrolü ve hareket kabiliyetindeki kayıp emekliliğe temel teşkil ediyor.

SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

Epilepsi

Günlük hayatı ve çalışma kapasitesini ciddi oranda kısıtlayan nöbetlerle seyreden epilepsi, malullük şartlarına uyuyor.

Sinir Sistemi Hastalıkları & Beyin Tümörleri

Merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar; MS, felç kaynaklı kalıcı hasarlar veya beyin tümörleri malulen emekli edilebiliyor.

Behçet Hastalığı

Çoklu organ tutulumuna ve tekrarlayan ataklara yol açan bu otoimmün rahatsızlık için de %60 ve üzeri rapor verilebiliyor.