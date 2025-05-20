SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun güncel duyurularına göre belirli sağlık sorunlarına sahip sigortalılar, normal emeklilik şartlarından bağımsız olarak 'malulen emeklilik' hakkı kazanabiliyor. İş gücünü en az %60 kaybettiği tespit edilen kişiler, 1.800 gün asgari prim şartını yerine getirdiklerinde yaş beklemeksizin emekli olma fırsatı yakalıyor. MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI İşgücü kaybı: En az %60 oranında raporlanmış malullük Prim günü: Asgari 1.800 gün Yaş: Aranmıyor ERKEN EMEKLİLİK SAĞLAYAN BAŞLICA HASTALIKLAR Kalp Yetmezliği Kronik kalp hastalıkları, kalp kası fonksiyonunda ciddi zayıflamaya yol açarak malullük statüsü oluşturabiliyor. Kanser Çeşitleri Kemoterapi ve radyoterapi süreçleri ile hastalığın evresi dikkate alınarak %60 ve üzeri iş göremezlik raporu verilebiliyor. Siroz Karaciğer fonksiyonlarının kalıcı olarak bozulması durumunda, ilerleyen evrelerde malulen emeklilik hakkı doğuyor. Parkinson Hastalığı İlerlemiş vakalarda, kas kontrolü ve hareket kabiliyetindeki kayıp emekliliğe temel teşkil ediyor. Epilepsi Günlük hayatı ve çalışma kapasitesini ciddi oranda kısıtlayan nöbetlerle seyreden epilepsi, malullük şartlarına uyuyor. Sinir Sistemi Hastalıkları & Beyin Tümörleri Merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar; MS, felç kaynaklı kalıcı hasarlar veya beyin tümörleri malulen emekli edilebiliyor. Behçet Hastalığı Çoklu organ tutulumuna ve tekrarlayan ataklara yol açan bu otoimmün rahatsızlık için de %60 ve üzeri rapor verilebiliyor. Görme Bozuklukları Görme kaybı veya çift görme gibi kalıcı sorunlar, iş gücünü azaltan ana etkenler arasında. Zeka Geriliği & Bipolar Bozukluk Ruh sağlığı ve bilişsel işlevlerdeki geri kalmalar, malulen emekliliğe hak kazanabilecek psikiyatrik durumlar arasında yer alıyor. Erken emeklilik için sağlık durumunuza uygun hastalık listesini ve gerekli belgeleri hazırlayarak, normal yaş şartını beklemeden emeklilik hakkınızı güvence altına alabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi ve güncel kılavuzlar için SGK Resmî Duyuruları ve Kılavuzları (https://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/basinveiletisim/duyurular) ile E‑Devlet 'Hizmet Dökümü' (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-hizmet-dokumu) sayfalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Kaynak: takvim.com.tr ve SGK Görseller takvim foto arşiv