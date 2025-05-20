SGK yeni listeyi paylaştı: Bu kişiler erken emekli oluyor

Epilepsi

Günlük hayatı ve çalışma kapasitesini ciddi oranda kısıtlayan nöbetlerle seyreden epilepsi, malullük şartlarına uyuyor.

Sinir Sistemi Hastalıkları & Beyin Tümörleri

Merkezi sinir sistemini etkileyen rahatsızlıklar; MS, felç kaynaklı kalıcı hasarlar veya beyin tümörleri malulen emekli edilebiliyor.

Behçet Hastalığı

Çoklu organ tutulumuna ve tekrarlayan ataklara yol açan bu otoimmün rahatsızlık için de %60 ve üzeri rapor verilebiliyor.