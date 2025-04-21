Kadraj Galeri Kadraj İkon SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500'den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500'den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

2000-2008 yılları arasında sigorta girişi yapan vatandaşlar, emeklilik şartlarını yerine getiren ancak yaşa takılanlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. 25 yıl çalışma süresi şartı dolmaya başlayan bu grup, emeklilik tazminatlarını alma hakkı kazanıyor. Çalışanlar yıllardır bekledikleri tazminatlarına kavuşmak için ilk sigorta tarihine göre 3600 ile 5400 gün arasında prim ödemesi yapmış olmaları koşuluyla hakkını elde edebilecekler.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 08:16
SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

Kıdem tazminatı işçilerin iş yerinden ayrılmaları durumunda alabilecekleri önemli bir hak olarak biliniyor. Ancak bu tazminatın ödenebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için hem çalışan hem de işverenin uyması gereken bazı kurallar bulunuyor. İşte bu kurallar ve kıdem tazminatına hak kazanabilmenin detaylı şartları haberimizde.

SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. İlk olarak iş yerinde en az bir yıl çalışmış ve 4/a yani SSK kapsamında sigortalı olmuş olmanız gerekmektedir.

SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre bununla birlikte ayrılma nedenlerinin de belirli koşullara uyması gerekir.

SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

Aşağıda kıdem tazminatı alabilmek için gerekli koşulları bulabilirsiniz:

İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi: İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı olmayan bir nedenle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda çalışan kıdem tazminatına hak kazanır.

SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

İşçi Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi: Çalışanın sağlık sebepleri, ahlaki nedenler ya da işyerindeki işin durması gibi durumlarla iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkı doğar.