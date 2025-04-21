SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500’den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı

Kıdem tazminatı işçilerin iş yerinden ayrılmaları durumunda alabilecekleri önemli bir hak olarak biliniyor. Ancak bu tazminatın ödenebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için hem çalışan hem de işverenin uyması gereken bazı kurallar bulunuyor. İşte bu kurallar ve kıdem tazminatına hak kazanabilmenin detaylı şartları haberimizde.