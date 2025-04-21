SGK girişi 1999, 2009, 2015 arası olan voleyi vuracak! Emeklilikte 4500'den 5400 prime kadar tazminat kapısı açıldı
2000-2008 yılları arasında sigorta girişi yapan vatandaşlar, emeklilik şartlarını yerine getiren ancak yaşa takılanlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. 25 yıl çalışma süresi şartı dolmaya başlayan bu grup, emeklilik tazminatlarını alma hakkı kazanıyor. Çalışanlar yıllardır bekledikleri tazminatlarına kavuşmak için ilk sigorta tarihine göre 3600 ile 5400 gün arasında prim ödemesi yapmış olmaları koşuluyla hakkını elde edebilecekler.
Giriş Tarihi: 21.04.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 08:16